Les pioneres darrera la càmera a la primera televisió en català, TVE Catalunya

Les dones han estat imprescindibles des de la invenció del mitjà televisiu. Primer ocupaven només les professions típiques de l'època quan de la paritat ni se n'havia sentit a parlar. Les primeres que vam veure van ser les locutores de continuïtat, que explicaven la programació, estilistes, secretàries, telefonistes.

Els estudis de Miramar comencen a funcionar el 1959, i a poc a poc, les dones van anar ocupant tots els espais, primer sobretot departaments artístics i més tard, també els tècnics. Són les treballadores que faciliten la feina de les persones que surten en pantalla, entre les quals, també moltes altres dones. Totes plegades van obrir pas a generacions de professionals.

De la roba de presentadors i presentadores se n'ocupen les estilistes, de les quals recordem Vega Sainz . D'entre els dissenyadors especialitzats en els platós, que tenen en compte les característiques de l'espai, la il·luminació i l'efecte de cada element a través de les càmeres, Lluïsa Cahué , que per exemple va fer una ambientació adequada per a un especial de la Companyia Elèctrica Dharma.

La tècnica: primer una, després moltes

Les més agosarades van fer el salt a la tècnica, i van obrir pas no només a més dones a TVE Catalunya sinó a la societat en general. És conegut el cas de Montse Cierco, que primer va ser presentadora sotsdirectora de planificació. Eduarda Nogales va començar al càrrec de les unitats mòbils i va arribar a ser cap del control central, que és el punt des d'on s'emet tota la programació.

Cada peça és clau per a fer un bon programa, però generalment, els més coneguts, fora dels presentadors o presentadores i dels o directors són els realitzadors. A Miramar van comptar amb noms que arribarien a aportar tota la seva força a Sant Cugat del Vallès. Al capdavant del plató, el control de gravació i d'emissió, les realitzadores coordinen desenes de treballadors. Recordem Maria Muxart, Maria Elerna Monràs, Amparo Solís, Carmina Garnacho, Clara Ronay, Mariona Roca. Una de les més conegudes és Mercè Vilaret, a qui Terenci Moix va entrevistar al seu espai Terenci a la fresca.

Abans que el programa s'emeti han calgut molts passos. La producció ha estat en els primers moments en mans de dones resolutives per a facilitar la feina als equips de televisió: Rosa López, Marga Boldú, Neus Solà. I per muntar les imatges, mans expertes que en molts casos des de l'inici van ser les de les dones: les muntadores, primer de cinema i després de vídeo: Adriana Monclús, Pilar Sierra, Maite Gramunt, Tere Font, Marta Fernández, Maria Paz de Villanueva. Script i ajudant de vídeo, Marisol de Villanueva. Com a coordinadora, Núria Soteras. Com a tècnica d'ambientació musical, Bibiana Godoy.