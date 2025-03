Funcionen les rutines d'skin care? Un dermatòleg destapa la veritat

Fa poc han sortit al mercat unes màscares facials amb llums LED per tenir cura de la pell de la nostra cara, el famós skin care. Molts famosos ja en fan ús d'un aparell que costa vora els 700 euros. Les cremes antiarrugues, les màscares LED i, en general, les rutines de skin care funcionen? Hi ha miracles que combaten els signes de l'envelliment? Ens ho resol a 'L'Altaveu' el dermatòleg Ramon Grimalt.

No està provat “Són campanyes de màrqueting ben fetes, però evidència científica no en té“ Grimalt apunta que a la ciència, per demostrar que un producte funciona, s'han de fer assajos clínics correctament: "En aquest cas s'hauria de fer mitja cara durant prou temps per veure les diferències. Assajos clínics amb aquesta màscara, de moment, no n'hem pogut llegir cap. Són campanyes de màrqueting ben fetes, però evidència científica no en té", explica l'expert.

No és necessari “La majoria de pells es cuiden soles“ Cada cop són més els joves, inclús adolescents de 12 o 14 anys, els que fan ús de cremes i d'altres productes per al cuidat de la pell. Segons Grimalt, la majoria no tenen cap fonament científic i, per tant, no és necessari a cap edat dur a terme una rutina de skin care. "La majoria de pells es cuiden soles", afirma el dermatòleg. "Ningú ha de prendre medicaments per estar sa, només si emmalalteix i fins que es curi", afegeix. D'esquerra a dreta, Evelyn Segura, Òscar Broc, Danae Boronat, Chelo García-Cortés, Laura Lago i Ramon Grimalt.

No és saludable “És com si una mare llencés la seva llet per comprar-ne de la Nestlé“ Grimalt assegura que, en els adults, el cuidat de la pell és una despesa innecessària, i en els adolescents, a més a més, els fa mal. "Són productes irritants per la pell i poden provocar al·lèrgies o cremades i que les cicatrius quedin molt més marcades". Tal com explica el doctor, la pell d'un jove és molt més greixosa, per tant, si s'aplica productes greixosos com cremes o maquillatges sortiran més grans. "És com si una mare llencés la seva llet per comprar-ne de la Nestlé", explica.