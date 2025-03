Junts vol que el català sigui requisit per obtenir el permís de residència

L'endemà del pacte entre Junts i PSOE per la delegació de competències en matèria d'immigració, avui el focus del debat se situa al voltant del català. La portaveu de Junts al congrés dels diputats, Míriam Nogueras, ha assegurat que aquest serà un requisit per obtenir la residència un cop s'aprovi la llei orgànica.

Es demanarà que la llengua sigui un requisit, clar que sí", ha afirmat rotundament Nogueras en una entrevista en L'Hora de La 1 de TVE. "Estem a Catalunya existeix una llengua oficial que és el català", ha insistit la portaveu de Junts.

“🏛️ Míriam Nogueras @JuntsXCat assegura que el català serà “requisit” per obtenir el permís de residència a Catalunya | @LaHoraTVE @RTVECatalunya pic.twitter.com/qldKU4xVNI“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) March 5, 2025

Nogueras assegura que per a "construir" una vida a Catalunya "respectant els deures i cultura catalana" és "obvi" que es demani conèixer la llengua catalana. "Si tens ganes de construir una vida en un país que no és el teu, no hi ha integració plena si no coneixes la llengua", ha afegit la diputada de Junts, que ha assegurat que el català "està en emergència lingüística". "És la nostra llegua materna i tenim tot el dret a viure plenament en català com bé viu a Espanya exercint el castellà", ha defensat.

01.07 min Junts planteja el català com a requisit pels permisos de residència