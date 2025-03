El PSOE i Junts pacten el traspàs de competències d'immigració a Catalunya

Catalunya tindrà, diu el text, un model propi i integral en matèria d'immigració. Una finestreta única amb la qual la Generalitat gestionarà des dels permisos de residència temporals i de llarga durada fins a l'expedició dels NIE i les expulsions d'estrangers quan tinguin prohibició d'entrada.

La paraula clau de l'acord, que ha desbloquejat la negociació, és "delegació de competències" que no traspàs, però és el pas que Junts havia anunciat després de retirar la qüestió de confiança a Pedro Sánchez.

PSOE i Junts tanquen un pacte per a delegar a la Generalitat competències en immigració

En cooperació amb les forces de seguretat de l'estat, els mossos controlaran la seguretat de ports, aeroports i zones crítiques, un acord ja tancat també amb Esquerra. Però també el control de fronteres, un dels esculls que més ha costat esquivar.

S'incrementarà el nombre de mossos i serà la generalitat qui gestionarà els Centres d'Internament. El pacte preveu que l'estat transfereixi també els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris.

El contingut de la proposta contempla que els Mossos controlin els passos fronterers , conjuntament amb Guàrdia Civil i Policia Nacional, així com els ports i aeroports. Tot plegat, amb el compromís de reforçar el cos de Mossos amb 1.800 agents més fins als 26.800.

Per Feijóo, resulta greu que el pacte s' hagi negociat des de Brussel·les entre el govern de Sánchez i Carles Puigdemont, qui té "temes pendents amb la justícia". "Tenim un president del govern d'Espanya que és un florer que posa i treu l'independentisme", ha reblat.

ERC i Sumar veuen positiu l'acord

La vicepresidenta segona del govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha valorat positivament l'acord assolit i assegura que encaixa dins de la Constitució i garanteix el respecte als drets humans.

Pel que fa a ERC, el portaveu seu portaveu Isaac Albert troba el pacte com una "bona notícia" i afirma que "com més petita sigui la presència de l'Estat, millor". En declaracions a Ser Catalunya, Albert subratlla que la feina d'ERC no és criticar pas que Catalunya tingui més competències, sinó treballar perquè "s'utilitzin bé".