Què hem de fer en cas d'incendi? Consells per prevenir i actuar correctament

Augmenten els incendis a les llars. La majoria es produeixen a l'hivern, en aquestes dates, als mesos més freds de l'any. El canvi climàtic i les temperatures extremes afavoreixen el foc, perquè utilitzem més la calefacció i per l'encariment del preu de l'energia, que provoca que apostem més per altres alternatives com les llars de foc, que augmenten el risc d'incendi. El periodista Marco Chiazza, amb l'ajuda del subinspector de Bombers i cap de la Unitat de Prevenció de la regió d'emergències, Marcel·lí Fons, expliquen a 'L'Altaveu' com prevenir els incendis i com afrontar-los.

1. Què pot provocar un incendi domèstic i com prevenir-lo? És important mantenir netes les llars de foc, especialment el tub de la xemeneia. Pel que fa als sistemes de calefacció, és important fer un correcte manteniment de la caldera. Igualment, és fonamental no tenir els lladres i els endolls sobrecarregats i ubicar-los lluny de materials combustibles. Els patinets elèctrics han augmentat un 30% el risc d'incendis domèstics, concretament per culpa de les bateries. Quan els posem a carregar, és clau no fer-ho a la nit i que estigui en un punt exterior de la casa, al balcó o a la terrassa. Els electrodomèstics de cuina, com les paelles o les fregidores, són els més perillosos. I no per l'aparell en si, sinó per les distraccions que podem cometre nosaltres mentre estan en funcionament.

2. Com actuar si les flames no barren el pas Quan hi ha un incendi domèstic, si les flames no ens barren el pas, cal tancar la porta d'on s'ha originat el foc, sortir del domicili i trucar als bombers, al 112. És imprescindible evitar passi el que passi l'ús de l'ascensor.

3. Com actuar si les flames barren el pas Si el foc no ens deixa sortir de l'edifici, el primer que s'ha de fer és tancar totes les portes de l'habitatge. Si deixem una porta oberta, el fum anirà envaint tota l'escala. A les plantes superiors, si mantenim tot tancat, estarem segurs perquè no entrarà el fum. Si es comet l'error d'obrir la porta, instantàniament el domicili s'omplirà de fum. És clau confinar-se en una habitació que tingui finestra a l'exterior i tapar les escletxes que hi puguin haver amb draps humits que col·lapsin qualsevol possible entrada de l'incendi al lloc on ens protegim. Representació en una maqueta d'un incendi per part dels Bombers.

4. L'error més comú “A vegades vols sortir corrents perquè el foc no està al teu domicili“ Marcel·lí Fons explica que l'error més comú que cometem en un incendi és deixar-nos emportar pel pànic per no estar preparats per afrontar aquest tipus de situacions: "A vegades vols sortir corrents encara que estigui l'escala plena de fum perquè el foc no està al teu domicili". Fons exemplifica que si vius en un quart pis, pot ser que la persona del primer hagi sortit i hagi deixat la porta oberta, de tal manera que el fum envaeix l'escala. Si decideixes baixar, pot ser que no arribis a sortir perquè t'has intoxicat. En aquests casos, el subinspector de Bombers recomana quedar-se al pis confinat, tancar la porta, posar una tovallola molla perquè no entri el fum per l'escletxa de la porta, trucar al 112 i fer-te visible des d'una finestra.