Milers de persones protesten a Barcelona a favor de la reducció de la jornada laboral

Josep Sánchez Llibre critica que la reducció de jornada laboral s'ordeni "per llei"



"S'ha de determinar amb la negociació col·lectiva. Hi ha hagut un principi de trencar-la per part de Yolanda Díaz per qüestions electorals"



