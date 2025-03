Sánchez Llibre critica la política fiscal d'Illa: "Hem fet una advertència"

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, confia en la política fiscal del president de la Generalitat, Salvador Illa, però dubta de les "influències" que puguin tenir els Comuns. "Continuem confiant en el president Illa, però hem fet una advertència", avisa l'empresari.

En una entrevista al Cafè d'Idees, Sánchez Llibre critica l'"increment de la pressió fiscal", com l'augment de la taxa turística. El president de la patronal catalana alerta que "aquesta influència dels Comuns en matèria de fiscalitat farà perdre atractiu al país i perdre competitivitat".

Així, la patronal assegura que el millor seria que Catalunya tingués una fiscalitat similar a la resta de comunitats autònomes perquè el territori es pugui "reindustrialitzar".

Per la demografia a l'Estat, l'empresari puntualitza que " necessitarem forçosament la immigració" per la baixa natalitat i l'envelliment de la població.

Sobre l'acord pel traspàs de les competències d'immigració, Foment del Treball ho valora com a " molt positiu" per a Catalunya . "Que la Generalitat reforci l'autonomia per contractar en origen, és un gran 'tanto' que s'ha apuntat Junts ", afirma Sánchez-Llibre. En aquesta línia, argumenta que es guanyarà "més eficiència" .

Influiran perquè fracassi la reducció de jornada

Sánchez Llibre reitera el seu posicionament en contra del projecte de llei per reduir la jornada laboral setmanal a les 37,5 hores perquè pronostica un "apocalipsis". "Intentarem influir perquè en el moment del debat parlamentari, Junts, PP i Vox presentin una esmena a la totalitat perquè això no prosperi", avança l'empresari.

El president de la patronal defensa que no s'oposa per se a la reducció de la jornada, sinó a la forma en què s'ha establert. Així, critica que no s'hagi tingut en compte els empresaris, que "són qui paguen": "La reducció s'ha de determinar amb negociació col·lectiva". I acusa Yolanda Díaz de fer-ho per llei "per qüestions electorals".

Malgrat haver-se reunit amb Carles Puigdemont a Bèlgica, el president de Foment desconeix quin serà el vot de Junts. Sobre aquesta trobada, que va ser criticada per la CEOE, apunta que ara li aplaudeixen. I assegura que no només es va reunir amb el líder de Junts, sinó amb "totes les formacions polítiques".

Josep Sánchez Llibre diu que no es va reunir amb Puigdemont per la reducció de jornada laboral



"Per què no l'havia d'anar a veure? Els companys de la CEOE em van criticar en el seu moment, avui m'aplaudeixen"



— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 4, 2025

També anuncia que es reuniran amb totes les formacions de dretes i també el PSOE, per aturar el projecte de llei. En aquesta línia, esgrimeixen que la reducció del temps de treball s'ha de negociar en els convenis col·lectius.