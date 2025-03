Catalunya accelera la creació d'ocupació amb nou rècord al febrer

L'economia catalana prem l'accelerador i el mercat de treball ho reflecteix. Al febrer, Catalunya va crear 23.373 llocs de feina fins a assolir els 3,77 milions d'ocupats. D'aquesta manera, es bat el rècord d'ocupació de la sèrie històrica per a aquest mes. En comparació amb el febrer del 2024, ara hi ha 78.084 treballadors més.

Per altra banda, l'atur a Catalunya baixa en 2.318 persones fins a situar-se en els 334.321 desocupats. Aquest descens del nombre de persones sense feina es produeix després de dos mesos amb increments de l'atur.

Tots els sectors registren caigudes de l'atur. En termes relatius, lidera l'agricultura, seguida de la construcció i la indústria.

Ocupació a l'alça a l'Estat

En el conjunt de l'Estat, l’afiliació s'incrementa en més de 100.000 persones respecte al gener fins als 21.196.154 afiliats, convertint-se en el febrer amb el nivell més elevat d'ocupats. Al llarg de l'últim any s'han creat 487.773 llocs de feina.

L'atur ha disminuït en 5.994 persones fins a assolir els 2.593.449 aturats. Es tracta de la xifra més baixa en 17 anys per un mes de febrer. Si es compara amb l'atur registrat ara fa un any, són 166.959 persones desocupades menys, una reducció del 6,05%.

Per territoris, l'atur es redueix en nou comunitats autònomes amb el lideratge de la Comunitat Valenciana, amb 6.074 desocupats menys, i seguida de Catalunya. Per contra, les autonomies on més s'incrementa és a la Comunitat de Madrid amb 4.172 persones com a demandants d'ocupació.