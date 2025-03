David Bueno, premi Josep Pla 2025: "Fer entrar la divulgació científica per la porta gran de la literatura no té preu"

David Bueno és divulgador, biòleg, genetista, professor, escriptor i, ara, s’ha convertit en el primer científic que ha guanyat el premi Josep Pla amb l’assaig ‘L’art de ser humans’. En el llibre, l'autor explora com les arts –des de la música i la poesia fins a la ciència i la filosofia– esdevenen una expressió única de la humanitat i un motor fonamental per al nostre creixement cognitiu, emocional i social. El guardó, en honor al prosista que porta el seu nom, és un dels més prestigiosos de la literatura catalana.

A ‘Punts de Vista’, programa disponible a RTVE Play, David Bueno recorda la sorpresa que es va emportar quan el jurat va decidir premiar la seva obra amb el 57è premi Josep Pla. “És una pujada d’adrenalina. El fet de pensar que hem fet entrar la divulgació científica per la porta gran de la literatura no té preu”, exclama.

A ‘L’art de ser humans’, el divulgador juga amb la idea de denominar Homo artisticus a l’Homo sapiens: “Sapiens són les persones que saben o que poden adquirir coneixements, però hi ha molts altres animals que també saben coses del seu entorn i adquireixen coneixements. Això no ens fa únics. El que ens fa únics és que som l'única espècie capaç de generar, gaudir i utilitzar l'art”.

Art: creativitat, abstracció i flexibilitat

Què és art i que no ho és? El biòleg David Bueno considera que l’art ha de complir tres característiques: ser creatiu, abstracte i flexible. “L’art ha d’implicar creativitat, és a dir, una còpia no seria art”, explica. “És abstracte, perquè darrere sempre hi ha aspectes amagats, i ha de ser flexible, ja que va canviant. Per exemple, un pintor, quan comença a pintar un quadre, encara que tingui molt clar com el vol acabar, va introduint modificacions”, continua.

“Tots som i podem ser més creatius“

En aquesta línia, el guanyador del premi Josep Pla defensa que tothom pot ser creatiu i generar art: “És una característica de l’espècie humana. Hi ha persones més creatives que d’altres o més creatives en un camp o en un altre, però tots ho som i tots ho podem ser més. Al nostre entorn, especialment al sistema educatiu, podem motivar aquestes capacitats”.