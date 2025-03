La Porxada, el símbol de la ciutat de Granollers

Qui ha anat a Granollers segur que ha passejat per sota de la Porxada. Construïda 1586 i 1587, és un dels monuments més emblemàtics de la ciutat situada al Vallès Oriental. David Fernández, presentador del programa 'De Carrer', visita la plaça que l'acull per descobrir els seus orígens i per conèixer la llegenda de la Pedra de l'Encant.

Els orígens de la Porxada L’any 1587 es va acabar de construir una de les estructures més importants de Granollers que avui en dia es manté en peu: la Porxada. Té un total de quinze columnes, dotze de les quals són perimetrals i tres centrals. Les més altes mesuren cent metres d'alçada. La funció inicial d’aquest element arquitectònic va ser crear un espai perquè els agricultors de la comarca poguessin vendre els seus productes en un lloc protegit de la pluja i del sol, quan feia molta calor. “Un dels esdeveniments més històrics d’aquesta plaça és la celebració del mercat de Granollers, que se celebra des de 1029 o 1040, segons diferents historiadors, cada dijous a la ciutat”, destaca el periodista Paco Monja a ‘De Carrer’. Des de llavors el mercat setmanal s'ha continuat fent, excepte en la Guerra Civil. El 31 de març de 1938 el bàndol feixista va bombardejar Granollers i no només va enderrocar el monument sinó que també va deixar 226 persones mortes. Aquesta tragèdia va fer que la ciutat fos coneguda com "l'altra Guernica".