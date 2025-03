El poble de Mont-roig del Camp i la connexió amb Joan Miró

Mont-roig del Camp és un petit poble de la comarca del Baix Camp, a Tarragona. Allà, una plaça porta el nom d’un dels artistes catalans més importants del segle XX: Joan Miró. David Fernández, presentador de ‘De Carrer’, visita el municipi per descobrir la connexió que el pintor té amb aquest indret.

"La tranquil·litat i la bellesa de la natura de Mont-roig van ser essencials per a la seva obra. És on va decidir que es volia dedicar a la pintura ", comenta Elena Juncosa, directora fundació Mas Miró a 'De Carrer'. Així, és com va començar a experimentar el seu estil pictòric i va trobar inspiració en els paisatges que l’envoltaven. La seva connexió amb aquest poble era tan gran que sempre que podia a l’estiu hi tornava. Va anar-hi per primer cop l'any 1911 i l'última vegada va ser el 1976.

Joan Miró era un pintor, escultor i ceramista català nascut a Barcelona el 20 d’abril de l’any 1893. Les seves primeres passes com a artista van començar en un moment clau de la seva joventut, quan tenia entre 17 i 18 anys. Treballava com a comptable en una drogueria i va patir una crisi nerviosa que li va provocar una malaltia que va afectar la seva salut física i mental. Davant del seu estat, els metges li van recomanar que busqués un lloc tranquil. Així que va passar una temporada en la masia que els seus pares havien adquirit feia poc: Mas Miró, a cinc quilòmetres del nucli de Mont-roig del Camp .

Una plaça amb el seu nom

“Va ser Joan Miró qui va decidir que li dediquessin la plaça“

Actualment, Mont-roig té una plaça en honor a l'artista. Segons explica Maria Assumpció Pellicer, presidenta centre d’estudis Mont-rogencs, "va ser Joan Miró qui va decidir que li dediquessin la plaça". Li van donar la possibilitat que un carrer del poble portés el seu nom, però ell va voler que fos la plaça que antigament també s’havia anomenat del Raval, de l’Església, de Castelar i del Generalísimo. La inauguració va ser el 29 d'abril del 1979. S'hi va celebrar una festa d'homenatge a la que va assistir-hi el pintor.

Inaguració del nom de la Plaça Joan Miró a Mont-roig

Un dels elements més destacables de la plaça Joan Miró és la font que hi ha. Construïda l'any 1801, va ser un dels subministraments per abastir d'aigua als veïns i veïnes fins al segle XX, quan va arribar a les cases. Va ser també en el segle passat quan a sota de la plaça es va construir un refugi antiaeri per protegir la població dels bombardejos durant la Guerra Civil.

L'empremta de Miró a Mont-roig del Camp no només es veu en aquesta plaça. A l’església Badia es conserva un tapís dissenyat per ell. El poble es va impregnar del seu art i a la vegada va ser la seva inspiració, sobretot en els primers anys de vida de l'artista. Hauria sigut pintor Joan Miró si no hagués anat a Mont-roig a recuperar-se?

