Marta Puig, coneguda artísticament com a Lyona, és il·lustradora i realitzadora. Ha estat la directora de més d'un centenar de videoclips de grups i solistes com Love of Lesbian, Amaral, Aitana o Leiva. També ha publicat més d'una vintena de llibres, entre ells el conte 'Yo mataré monstruos por ti'. Però, sens dubte, una de les experiències vitals que més l'ha marcat és la de ser mare. Li va costar molt i va haver de passar per un procés de fecundació. A 'Noms Propis', Lyona explica la magnífica història que dona sentit al seu nom artístic.

En aquell moment, Lyona havia de gravar les projeccions d'una obra de teatre a Sicília i la companyia eren tot homes italians . Tot i que s'havia promès a si mateixa no enamorar-se 'n d'un per no caure en el típic clixé , però va topar-se amb un de molt atent i insistent. Al darrer dia, Puig va anar a fer-li un petó i, inesperadament, l'home li va dir que no podia perquè tenia parella . Tot i això, l'italià li va dir que quan tots dos no tinguessin parella es trobarien a mig camí entre Roma , d'on era ell, i Barcelona , d'on era ella. La ciutat que quedava enmig era Lió , i en un moment d'inspiració romàntica, pensant que l'home buscaria algun dia a internet el nom de la ciutat, es va posar Lyona, i així la trobaria a ella. Malauradament, no l'ha tornat a veure. Però la història no va acabar aquí.

La primera pregunta d' Anna Cler a Lyona estava cantada: per què aquest nom artístic? La il·lustradora diu que "Marta Puig n'hi ha moltíssimes, però no em vaig posar aquest nom pensant que fos artístic". La realitzadora explica que tot va començar al Fotolog , el que fou el lloc web de publicació de fotografies més gran del món, una mena d'Instagram arcaic, com diu la convidada. Com tothom, havia de crear-se un ' nickname ', "i 'Marta Puig' era massa normal".

Un final feliç?

Lyona va escriure un llibre titulat 'Jo mataré monstres per tu' que al cap d'uns anys va ser publicat en italià. Sobre aquelles dates va coincidir que ella havia d'anar a Roma i va decidir escriure-li per Facebook, però no li va contestar el missatge. Ja a la capital italiana, va passar per davant d'un teatre i l'home italià estava fent una funció, però com ja havia començat i les portes estaven tancades no va poder entrar-hi.

Quan va tornar de Roma, al cap d'unes setmanes l'italià va contestar-li el missatge amb la típica excusa que no havia vist el missatge perquè no entrava mai a Facebook. Però ell li va dir també que li encantaria llegir el llibre, i Lyona li va enviar. Quan el va llegir, l'home li va dir que acabava de ser pare i que el volum li ha anat com anell al dit.

Tot i que Marta Puig reconeix que tenia l'expectativa d'acabar aquesta història d'una manera romàntica, diu que va finalitzar d'una altra manera que li sembla més romàntica: "Que el llibre li arribi al seu fill i que entengui que hi ha una persona a Barcelona que l'ha signat amb el nom de Lyona per culpa del seu pare", afirma la il·lustradora, qui assegura que, per ella, aquest és un final feliç.