Els vins de Bordeus: tradició i innovació enològica a França

França és un país amb una tradició vitivinícola centenària i una de les seves regions més destacades en aquest àmbit és Nova Aquitània, especialment Bordeus. Aquesta ciutat portuària va viure una gran transformació al segle XVIII, quan el comerç del vi es va convertir en el principal motor econòmic de la zona.

El vi de Bordeus no només és apreciat a França, sinó que també ha traspassat fronteres i s’ha consolidat com un referent mundial.

Els viticultors de Bordeus van descobrir que la terra d’aquesta regió era única al món. Factors com el sòl ric en minerals, el clima atlàntic suau i el riu Garona han fet de Nova Aquitània un territori ideal per al cultiu de raïm d’alta qualitat.

Bordeus, una ciutat marcada pel vi

Al segle XVIII, el comerç vinícola va transformar la ciutat portuària de Bordeus i va impulsar la seva economia. Gràcies a aquesta expansió, alguns dels seus edificis emblemàtics van construir-se al voltant de la indústria enològica, fet que converteix Bordeus en una destinació històrica clau per als amants del vi. No només hi ha monuments relacionats amb l'enologia de segles passats sinó que també s'han instal·lat de nous en les darreres dècades. Un exemple d'això és la Ciutat del Vi, una instal·lació cultural que disposa d'un museu on es pot descobrir la història d'aquesta beguda.