López Casasnovas creu que la condonació del FLA "és una passa de pardal en la bona direcció"

L'economista Guillem López Casasnovas valora positivament la decisió del govern central de condonar part del deute autonòmic a totes les comunitats. "És una passa de pardal, en la bona direcció", opina l'antic conseller del Banc d'Espanya, tot i que assenyala que és una qüestió "molt enverinada políticament".

En una entrevista al Cafè d'Idees, López Casasnovas minimitza els recursos que obtindrà la Generalitat amb la quitança de 17.100 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmic, perquè calcula que pot representar un estalvi en interessos al voltant de 400 milions d'euros l'any. "En termes de marge de capacitat de despesa, això no arriba a 50 euros per càpita", estima.

El doctor en Economia també considera positiva la proposta del govern perquè és reconèixer que "l'Estat no ha estat lleial amb el finançament autonòmic" amb comunitats com Catalunya.

López Casasnovas avisa que la quitança no garanteix el retorn de la Generalitat als mercats de capital per poder-se finançar. "Sense un nou sistema de finançament, això és fum", apunta, perquè diu que "el múscul per tornar els diners d'un deute, depèn de la teva capacitat de generar recursos".

Sobre l'oposició dels governs autonòmics del Partit Popular, l'economista creu que el PSOE ha estat intel·ligent de "tirar la casa per la finestra" estenent la condonació del FLA amb un 20% de quitança per tots els territoris. Tot i això, exposa que "el cost de dir que no és relativament petit" perquè assegura que aquestes regions poden esperar aquests diners quan el PP governi a l'Estat o que se'ls apliqui la quitança de manera retroactiva.