Estos son los famosos que quedan aún en 'Bake off: famosos al horno'

En cada programa, la cosa se está poniendo más que interesante. Tras la salida de Víctor Sandoval, tan solo quedan seis famosos para convertirse en el mejor repostero o mejor repostera amateur de nuestro país. En la pasada edición, Ana Boyer se llevó la victoria en una final muy reñida ante Blas Cantó, Rocío Carrasco y Alba Carrillo. ¿A quién cederá el testigo la hija de Isabel Presley? ¿Volverá a ganar una chica el programa? ¿Dará la sorpresa y un chico se llevará la victoria?

Descubre los famosos que quedan en el programa presentado por Paula Vázquez:

Antes de comenzar en el mundo televisivo, Lidia comenzó a estudiar Criminología , aunque decidió dejarlo al no verse trabajando en esa profesión. Es cuando comienza una formación en Publicidad, Marketing y RR. PP. y arranca su carrera profesional como periodista antes de lanzarse al mundo de las redes sociales. Su pasión por la repostería surgió de manera autodidacta, lo que la convierte en un ejemplo de que no hace falta ser un experto para dedicarse a lo que uno ama.

Por su paso por el concurso de televisión, GH VIP, al realizar la curva de la vida, la vidente confesó que "tuvo una niñez pobre, pero no era infeliz, era solamente pobre". La madrileña se crio en una zona de chabolas que luego se convirtió en el barrio de la Alegría. Tuvo que compartir su vivienda, que no tenía cuarto de baño, con sus padres, sus hermanos y con algunas de sus tías. Para ella, en su familia, hay una persona verdaderamente importante, siendo su gran apoyo, como es su madre, a quien le debe todo . En el pasado julio, el Maestro tuvo que regresar de unas vacaciones al recibir la trágica noticia de la muerte de su progenitora.

Bake Off: famosos al horno, no tiene precio

