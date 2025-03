Existeixen els extraterrestres? El CosmoCaixa explora aquest dilema

Creieu que estem sols a l'Univers o hi ha vida fora de la Terra? Una pregunta que vola pel cap de filòsofs, científics, escriptors, cineastes, i fins i tot tu i jo. Per primera vegada, els avenços tecnològics brinden algunes respostes a aquest misteri. El CosmoCaixa explora el dilema a través de l'exposició 'Extraterrestres'.

Una mostra que aprofundeix en la possibilitat de vida en altres planetes a través d'un relat científic, però també transitant per les formes que pel·lícules, llibres de ficció i teories a xarxes socials han creat i que ara tots tenim en la memòria.

Així que potser hem d'oblidar-nos dels que ens ha ensenyat la gran pantalla : estranys com Paul, entranyables com ET o el típic que amenaça d'acabar amb la humanitat.

Segons l'astrofísica del CSIC i coordinadora de la mostra, Montse Villar , ha d'estar replet d'éssers, que la tecnologia actual no permet veure . Però no els que imagines; Villar diu que "el més probable és que sigui una vida senzilla , no tan evolucionada i complexa com una vida intel·ligent".

Hi ha centenars de milers de milions de galàxies com la nostra i cadascuna té milers de milions de planetes i estrelles. Però realment, dins la immensitat espacial, hi podria haver vida en algun racó?

Què ensenya la mostra?

L’exposició es divideix en cinc àmbits: 'Aquí hi vivim', que situa els visitants en el cosmos, 'Entre el zero i l’infinit', on s'entra en el debat sobre si és possible la vida en altres planetes, 'Ficció davant la realitat', aprofundeix en com certes disciplines han trobat una font d’idees inesgotable, i, per últim, 'La cerca' i 'Estem sols?', exploren com la ciència i la tecnologia avancen per trobar mons nous i com ens podríem comunicar amb altres éssers en el futur.

El recorregut disposa d’elements interactius, maquetes, peces reals i material audiovisual. Podem veure éssers del nostre planeta que semblen de ciència-ficció, els discos d’or d'enviats a l’espai amb sons i imatges de la Terra, i com busquen mostres de vida a la Via Làctia i a fora.

L’exposició ‘Extraterrestres. Hi ha vida fora de la terra?’ al Museu de la Ciència CosmoCaixa | ACN

O, per exemple, la maqueta del Perseverance de la NASA, que està perforant el terra per veure si hi ha vida a l'interior. Malgrat que la superfície de Mart és un desert gelat i inhòspit hi ha indicis que podria haver-hi aigua al subsol. Hi ha dues possibilitats: estem sols a l'univers o no ho estem? Com deia l'escriptor Arthur Clarke, totes dues son igual d'aterridores.