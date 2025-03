VAEB representará a Islandia en Eurovisión 2025 con "RÓA"

Islandia ya tiene a sus representantes para Eurovisión 2025. A través de su preselección nacional, el Söngvakeppnin, el país ha escogido a la banda VÆB tras arrasar en la votación del jurado internacional y del televoto. Los islandeses defenderán en Basilea su propuesta "RÓA". Su canción está firmada por ellos en colaboración con Ingi Þór Garðarsson y la participación de Stefan, el representante de Estonia en Eurovisión 2022.

La formación toma el relevo de Hera Björk, la abanderada islandesa en Malmö 2024 con "Scared Of Heights". La artista tuvo la oportunidad de conseguir su billete para la Gran Final en la Primera Semifinal. Sin embargo, Hera, una veterana en el certamen europeo, quedó en el puesto 15 con tan solo 3 puntos. ¿Conseguirá VÆB volver a llevar a Islandia a la final eurovisiva?

Islandia en Eurovisión

Islandia debutó en el festival en 1986 con la banda ICY, que quedó en el 16.º puesto con el tema "Gleðibankinn". Islandia es el único país nórdico que nunca ha ganado Eurovisión. Pero hasta en dos ocasiones ha estado muy cerca de lograrlo. La primera en Jerusalén 1999, cuando Selma logró la plata con "All out of luck". La segunda en Moscú 2009, 10 años después, con Yohanna y la balada "Is it true?".

Tras varios años cayendo en las semifinales, en 2019 Hatari consiguió su billete a la gran final con "Hatrið mun sigra" ("el odio prevalecerá", en castellano) consiguiendo quedar décima en la clasificación. En 2021, Dadi & Gagnamagnið, los 'superhéroes' de Islandia, consiguieron volver al top 5 con "10 years", aunque no quedaron en el podio: quedaron cuartos con 378 puntos, a pesar de que no pudieron actuar en directo por dar positivo en la Covid-19. En 2022, las hermanas Systur lograron nuevamente clasificar a Islandia a la final de Eurovisión con la canción "Með hækkandi sól".

01.59 min Islandia - Primera semifinal Eurovisión 2024: Hera Björk con "Scared of Heights"

