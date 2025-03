Horari i on veure a TV la semifinal de la Copa del Rei entre Barcelona i Atlètic de Madrid

Aquest dimarts, 25 de febrer, a les 21:30, el FC Barcelona i l'Atlètic de Madrid juguen l'anada de les semifinals de la Copa del Rei de futbol 2024-2025 a l'Estadi Lluís Companys.

L'última vegada que es van enfrontar culers i matalassers va ser el 21 de desembre, també a Barcelona: els del Cholo Simeone es van imposar a domicili als de Hansi Flick per un ajustat 1 a 2 en un partit molt emocionant. Pedri va obrir la llauna per als locals, però els visitants van aconseguir la remuntada gràcies a dos gols: el del migcampista argentí Rodrigo De Paul al minut 60 i el del davanter noruec Alexander Sorloth, in extremis, al temps d'afegit (90+6).

Els blaugrana venen de superar el València als quarts de final de la Copa per un 0 a 5 aclaparador a Mestalla. Ferran Torres, esplèndid, va aconseguir un hat-trick en només 30 minuts de joc, i va fer palesa la famosa "llei de l'ex".

Fermín López i Lamine Yamal van completar la golejada del Barça a València. Els de Hansi Flick van tenir la pilota la major part del partit, el 77%, i així van poder fer 17 xuts dels quals 9 van anar a al fons de la xarxa. Van arribar a 839 passades amb un espectacular 91% d'efectivitat.

Sorloth celebra el seu gol a Montjuic mentre els jugadors del Barça són a terra, abatuts.

Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid també va obtenir el bitllet a les semifinals de la Copa del Rei d'una forma molt clara. Els matalassers van superar els seus veïns, el Getafe, per 5 gols a 0 al Metropolitano. El fill de l'entrenador dels locals, Giuliano Simeone, va anotar els dos primers gols del matx.

L'extrem brasiler Samuel Lino va signar el tercer a les acaballes de la primera meitat. Al minut 78, l'argentí Ángel Correa va marcar el quart gol, i Sorloth va culminar la golejada registrant el cinquè al 86. En un partit que suposava un xoc d'estils, els de Simeone van brillar tot i no tenir el control de la possessió i ser menys precisos que els de José Bordalás en la passada.