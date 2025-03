La recreació històrica més antiga de Catalunya es fa a Montblanc per Sant Jordi

Sant Jordi és una de les celebracions més importants de Catalunya i a Montblanc, un municipi de Tarragona, cada any es recrea la llegenda. Aquest poble destaca per la seva muralla que envolta el nucli antic, on sembla que l’edat mitjana continua viva. Allà, David Fernández, presentador de 'De Carrer', visita els veïns i veïnes que un cop a l'any es converteixen en actors per representar la història.

Una tradició de Sant Jordi que mai es perd Al carrer Major de Montblanc, cada any, se celebra una de les recreacions històries més antigues a Catalunya: la llegenda de Sant Jordi. Aquesta festa es fa la setmana del 23 d’abril, coincidint amb la data de celebració on es commemora que el cavaller que va derrotar el temible drac per salvar la princesa. “Més de 300 veïns participen en la creació de l’espectacle“ En aquesta tradició, que es duu a terme des de 1987, tot el poble s’involucra i sembla a com si tornessin a un passat medieval. Els habitants van vestits amb vestuari d’aquella època. “Més de 300 veïns participen en la creació de l’espectacle de forma activa”, explica Aïna Martí, una de les actrius que participen en l’obra. La representació, que s’inicia al matí amb una comitiva que recorre els carrers de Montblanc, té lloc en el mateix espai on es creu que Sant Jordi va matar el drac, segons les cròniques medievals. Aquesta reconstrucció no només és un espectacle teatral, sinó també una gran festa popular. Els montblanquins donen vida als protagonistes de la llegenda i també altres figures com bufons. Una de les peces més destacades de l'obra és l'entrega de la rosa, un moment emblemàtic que porta la gent a recordar el final de la història: després de la derrota del drac, Sant Jordi entrega una rosa a la princesa com a senyal d’amor i victòria. David Fernández i Aïna Martí passejant pel carrer Major de Montblanc per la representació de Sant Jordi