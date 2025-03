El Centre d'Art la Panera, un espai de creació viva a Lleida

A diferència d'un museu, la funció principal d'un centre d'art no és acollir una col·lecció d'obres sinó promoure activitats públiques en el seu entorn. La ciutat de Lleida en té un des de 2003. És el Centre d'Art la Panera, dedicat a l'art contemporani. A 'De Carrer', la presentadora Nerea Sanfe el visita per descobrir la seva rellevància.

L'origen de la Panera

La Panera va néixer amb la vocació de posar Lleida en el mapa de l’art contemporani, en un moment en què a Catalunya només existia el Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona. Amb una trajectòria de dues dècades, ha aconseguit posicionar-se com una de les institucions culturals més rellevants de la ciutat, que ofereix exposicions i projectes artístics.

“La Panera és un espai que combina l'antiguitat i la modernitat“

Malgrat que el nom ‘Panera’ prové de la seva funció original que era l’emmagatzematge de gra de blat de tot el territori, l'espai va tenir altres usos. Les columnes que decoren el seu interior daten del segle XIII, i en aquell temps, es feia servia com a mercat de la ciutat. Sense parets, només amb els pilars i un sostre de fusta, productes locals com verdures i animals es comercialitzaven a dins. Finalment, al segle XVII, l'edifici es va tancar, com està avui en dia. “La Panera és un espai que combina l'antiguitat i la modernitat de manera espectacular”, explica Helena Ayuso, responsable d’educació al centre, a 'De Carrer'.