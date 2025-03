Teresa Solar Abboud: exploración matérica y narrativas subterráneas

La escultora y artista multidisciplinar Teresa Solar Abboud (Madrid, 1985) se ha consolidado como una de las voces más potentes del arte contemporáneo en España con una gran proyección internacional. Su práctica se caracteriza por el uso de materiales como la cerámica y la fibra de vidrio, explorando el concepto de resistencia y la relación entre cuerpo, lenguaje y memoria.

Desde las profundidades marinas hasta el interior del cuerpo humano, su trabajo es un viaje a través del lenguaje, la materia y las historias que moldean nuestra existencia. A través de esculturas, instalaciones y videocreaciones, Solar genera universos en los que lo orgánico y lo artificial se entrelazan, construyendo relatos que evocan la transformación y el desplazamiento.

El programa 'Metrópolis' ha visitado su taller en Madrid para adentrarse en su proceso creativo y seguir el desarrollo de su exposición más reciente, un proyecto que hasta el momento se ha desplegado en dos estaciones: 'Pájaro sueño de máquina' en el CA2M (Centro de Arte Dos de Mayo) y 'Sueño máquina de pájaro' en el MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona). Ambas muestras configuran un recorrido que explora la tensión entre contracción y dilatación, estableciendo un diálogo entre materiales, formas y simbolismo.

A nivel internacional, Solar ha tenido una presencia destacada en eventos como la Bienal de Venecia (2022) y la Bienal de Liverpool (2021) . En la 59ª Bienal de Venecia, participó en la exposición principal The Milk of Dreams, comisariada por Cecilia Alemani , donde presentó sus primeras 'Tuneladoras' , un conjunto de piezas en las que exploraba el concepto de cavidad y desplazamiento.

Su obra se caracteriza por un interés en la morfología de los materiales y su relación con procesos geológicos, industriales y biológicos. El barro, en particular, ocupa un lugar central en su discurso, por su condición de material ancestral y su conexión a la tierra. Un particular universo donde el dibujo, la cerámica, la escultura de gran formato y el vídeo, dialogan entre sí. Sus piezas abordan temas esenciales como el habla, el tiempo, la memoria o el encuentro entre lo natural y lo industrial.

‘Sueño máquina de pájaro’ en el MACBA: cuerpos acuáticos y lenguaje

En el MACBA, la exposición cambia de registro para adentrarse en un universo más líquido y expansivo. Aquí, la muestra incorpora nuevas piezas que analizan las claves que mueven la práctica artística de Teresa Solar al tiempo que exploran la relación entre los fondos marinos, el lenguaje y la idea de comunicación, temas recurrentes en su producción.

Over the Texas Ceramic Sky (Teresa Solar Abboud, 2017)

Uno de los elementos fundamentales en esta etapa es la incorporación del vídeo como medio narrativo. Solar presenta una serie de piezas audiovisuales en las que investiga la relación entre el habla y la materialidad, generando paralelismos entre el sonido y la física del movimiento.

'You have been tracking us' (2009) es uno de los primeros proyectos de Teresa Solar, donde ya se adelanta su interés por la translación y superposición de imágenes e ideas, los paisajes y los decorados aparecen aquí también estableciendo un diálogo entre ficción y realidad que se repetirá en futuros vídeos. En 'Al Haggara' (2015), se vuelve a ver esa tensión entre ficción y realidad que traspasa la pantalla llegando al espacio expositivo a través de 'Palio de Noche', una escultura realizada con elementos de atrezzo de la película.

Al Haggara (Teresa Solar Abboud, 2015)

Además, la exposición incluye por primera vez los dibujos y cuadernos de apuntes de la artista, ofreciendo una visión íntima de su proceso creativo. Temas como el mundo marino, el cuerpo y el decorado emergen en esta etapa de la exposición, configurando un universo simbólico donde el espacio físico y simbólico entran en diálogo.