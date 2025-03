Katarsis representará a Lituania en Eurovisión 2025 con "Tavo Akys"

Katarsis representará a Lituania en Eurovisión 2025 con la canción "Tavo Akys". La banda se alzó con la victoria del Eurovizija.LT, la segunda edición de su renovada final nacional. El voto del público lituano fue determinante, y con un impresionante respaldo del televoto, el 61% de los votos, Katarsis se ganó el billete para abanderar al país en Basilea, en la 69ª edición del Festival de la Canción.

La banda toma el relevo de Silvester Belt, el abanderado de Lituania en Malmö 2024. Con "Luktelk", el lituano finalizó en el puesto 14 en la Gran Final con tan solo 90 puntos. Ahora, Katarsis buscará un billete para la lucha del micrófono de cristal en la Segunda Semifinal que se celebra el 15 de mayo. ¿Logrará conmocionar a Europa con su "Tavo Akys"?

Lituania en Eurovisión

Hace 31 años que Lituania debutó en el Festival de la Canción con un último puesto y cero puntos. Tras este inicial fracaso, el país báltico se retiró de la competición hasta Jerusalén 1999, donde la cantante Aistė Smilgevičiūtė obtuvo un paupérrimo vigésimo puesto. La participación de este país báltico fue intermitente hasta 2004. Su primer gran resultado llegaría en 2006 de la mano del grupo LT United y la canción "We are the winners". El grupo lituano logró en Atenas 2006 un histórico 6º puesto con 162 puntos, hasta la fecha el mejor resultado de Lituania en Eurovisión.

El Top 3 de mejores resultados de Lituana en el concurso lo cierran The Roop en Róterdam 2021 con "Discoteque" (8º puesto con 220 puntos) y Donny Montell en Estocolmo 2016 con "I've been waiting for this night" (9º puesto con 200 puntos). En Liverpool 2023, Monika Linkytė consiguió el cuarto mejor resultado de Lituania en Eurovisión con "Stay", un 11º puesto con 127 puntos.

02.07 min Lituania - Eurovisión 2024: Silvester Belt con "Luktelk"

Ya el año pasado, sobre suelo sueco, el país fue abanderado por el artista Silvester Belt con la canción "Luktelk". Como su paisana Monika, el joven logró un billete para la lucha por el micrófono de cristal en la Primera Semifinal al acabar en cuarta posición. En la Gran Final, celebrada el 11 de mayo de 2024, Lituania finalizó en el puesto 14 tras recibir un total de 90 puntos: siendo 32 del jurado de profesionales y 58 del televoto. ¿Conseguirá la banda Katarsis clasificarse para la final en Basilea 2025?