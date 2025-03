Ione Belarra avisa d'un possible avançament electoral: "El PSOE s'està movent"

La secretària general de Podem, Ione Belarra, avisa que el govern central s'està preparant per a un avançament electoral. En aquesta línia, considera que "tot el món veu un govern molt dèbil" per la seva impossibilitat d'aprovar lleis i per l'ofensiva judicial que pateix l'executiu i l'entorn del president Pedro Sánchez.

En una entrevista al Cafè d'Idees, Belarra creu que aquestes "presses" de Yolanda Díaz per la unitat de l'esquerra són un senyal que "el PSOE s'està movent perquè volen tenir tots els escenaris disponibles".

Davant l'escenari d'eleccions i la situació política actual, la líder de Podem afirma que "el govern està posant la catifa vermella a un govern de la ultradreta". Remarca que les diferències entre el seu partit i Sumar són evidents perquè diu que la formació que lidera Yolanda Díaz és "incapaç de fer que les coses passin" i per aconseguir mesures més ambicioses davant el PSOE.

Belarra nega que hi hagi negociacions pels pressupostos i manifesta que s'han sentit traïts amb el PSOE amb la pròrroga de l'impost a les energètiques. "Això no ho acceptaré", assevera i demana que es compleixin els acords previs abans d'obrir converses pels comptes.

"Fa un any i mig que enganyen a la gent", assegura la líder de Podem per les afirmacions que al Congrés no hi ha majoria per aprovar mesures d'esquerres. "El PSOE utilitza a Junts d'excusa", assenyala i afegeix: "Junts va de lleó, però és un gatet. Ho vam veure amb l'escut social". Segons Belarra, els de Puigdemont "no es poden permetre anar a eleccions generals" i que la "pressió social" fa que no es puguin oposar a mesures en qüestions com l'habitatge.

En aquesta línia, Belarra incideix que ha estat el PSOE qui ha fet que el Salari Mínim Interprofessional (SMI) tributi l'IRPF o qui ha "regalat milions a les asseguradores amb Muface".

Demana al PSOE que rectifiqui la tributació de l'SMI La secretària general de Podem creu que la ministra d'Hisenda "està fora de la realitat" defensant la tributació de l'SMI. "Qui ha de rectificar és el PSOE. Hi ha majoria al Congrés", aclareix. Belarra insisteix en l'exempció fiscal de l'IRPF per "sentit comú". Argumenta que el salari mínim el perceben "les persones amb els treballs més precaris" i que necessiten poder arribar a final de mes davant els alts preus de l'habitatge.



🗣️ "Qui ha de rectificar és el PSOE. Hi ha majoria al Congrés"



Sobre les desavinences entre les titulars de Treball i Hisenda sobre la tributació de l'SMI, Belarra ho titlla de "paperot" i manifesta la seva preocupació per la "deriva de la legislatura i aquest govern on només mana Pedro Sánchez i el PSOE".