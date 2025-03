Aquests aliments fan que oloris malament

Les principals causes que provoquen mala olor corporal són la suor, l'estrès, malalties, alguns medicaments i certs aliments. Les patologies i els desordres en el cos poden accentuar un mal olor arran de la suor. Per una banda, aquella gent que pateix d'hiperhidrosi, és a dir, que sua exageradament, és més probable que faci mala olor. Igualment, els que tenen hipertiroïdisme, que es produeix quan la tiroide va molt de pressa, augmenten la suor i, per tant, són més propensos a fer mala olor. D'altra banda, les persones que pateixen estrès o ansietat, també incrementen la sudoració.

El que és curiós és que l'alimentació sigui un factor clau en el tipus d'olor que desprenem. Un colombià ha assegurat recentment a xarxes socials que, després de viure durant 4 mesos a Mèxic, la seva suor fa olor de truita. Com és això? Quins aliments generen mala olor? El nutricionista Marc Vergés ho explica a 'L'Altaveu'.

All i ceba “Hi ha gent que fa cures d'all i a 100 metres ja ho saps“ D'entrada, l'all i la ceba contenen compostos sulfurats que s'alliberen a través de la suor i la respiració i, segons Vergés, són els més potents: "Hi ha gent que fa cures d'all i a 100 metres ja ho saps". El nutricionista explica que les cures d'all serveixen per depurar i per eliminar paràsits. L'all i la ceba són sans, però tenen sofre, que passa a la pell gràcies a la suor: "Tot allò que et fa suar accentua la sortida del sofre, que combinat amb els bacteris de la pell, provoquen una suor olorosa", apunta l'expert. La presentadora Danae Boronat agafa l'all, al costat de la ceba.

Excés de carn “Si fas una dieta carnívora, l'olor és potent i pot molestar“ El nutricionista informa que hi ha estudis que diuen que els que mengen molta carn tenen tendència a tenir una suor exageradament molesta: "Si fas una dieta exclusivament carnívora, l'olor és potent i pot molestar", afirma Vergés.

L'alcohol L'alcohol es metabolitza al fetge i, durant aquest procés, s'alliberen compostos que s'eliminen amb la suor. El nutricionista diu que quan es pren sovint o quan s'abusa del seu consum la pudor és instantània, desprens aquella olor que és fàcil de detectar. I això, segons Vergés, és per culpa de l'àcid acètic.

Quines persones fan millor olor? L'especialista explica que hi ha un altre estudi, on alguns homes portaven la mateixa samarreta durant 48 hores, menjaven diferents tipus d'aliments i després feien exercici per valorar l'olor que desprenien. Paral·lelament, van fer el mateix amb dones. La conclusió va ser que els homes que menjaven més fruites i verdures eren els que millor oloraven. Els que van alimentar-se més d'ous, carn, peixos i soja, rics en proteïnes que es descomponen en el cos, van quedar en segona posició. El grup pitjor valorat van ser els que van ingerir més hidrats de carboni i processats, que contenen conservants i additius que poden afectar a la flora bacteriana del cos: "Els ultraprocessats alteren la microbiota i l'àcid, i potencien uns bacteris que són més acidòfils i que fan més olor", comenta l'expert.