Cuatro nominaciones al Goya y un cabezón en su palmarés con solo 31 años. Anna Castillo no ha dejado de protagonizar películas y series de todo tipo en los últimos tiempos, y lleva toda una vida en la pequeña y la gran pantalla. Quizá sea por eso que la actriz ha reconocido en La Revuelta que lleva fatal eso de cumplir años.

De hecho, si pudiera, habría frenado el tiempo para quedarse en los 29, porque “sigues en la veintena, pero ya eres mayor de cabeza”, aunque también lo detendría en el presente: “En contra del paso del tiempo, yo digo no”. Y, aunque su preocupación no llega a tanto como para pasar por quirófano, sí ha reconocido que se somete a un tratamiento de vitaminas para mejorar la piel de la cara.

Anna Castillo se ha marchado de La Revuelta feliz con su regalo, una chaquetilla de chef que no se pudo utilizar el día anterior en la entrevista con Jordi Roca . Y es que la intérprete catalana ha revelado que, “si no hubiera sido actriz, habría sido algo gastronómico ”. Afortunadamente, seguimos viéndola en nuestras pantallas, ahora con su nueva serie, Su majestad, en la que da vida a una princesa díscola y rebelde que tiene que aprender a encajar en su posición.

Múltiples nominaciones y Goya a actriz revelación

Llegó entonces un nuevo salto profesional, con varias películas consecutivas que terminaron de encumbrarla como una de las grandes actrices del momento. Primero, coprotagonizando con Javier Guiérrez El Olivo, dirigida por Icíar Bollaín, con la que ganaría el Goya a mejor actriz revelación y la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos en la misma categoría. Después llegaría la adaptación cinematográfica de La llamada, con la que volvió a recibir numerosas nominaciones. Y, ya en 2017, Viaje al cuarto de una madre, la ópera prima de Celia Rico, con la que ganó el Feroz y el Gaudí, entre otros galardones.

Además, en ese periplo protagonizó la serie de RTVE Estoy vivo, de nuevo junto a Javier Gutiérrez, y apareció en El Ministerio del Tiempo. Después protagonizaría también las series Arde Madrid, La línea invisible y Fácil, adaptación de la novela Lectura fácil de Cristina Morales. Simultáneamente, Anna Castillo seguiría rodando películas como Adú (2020), La vida era eso (2021) o la impactante Mediterráneo (2021), junto a Eduard Fernández y Dani Rovira, y volvió a ser nominada al Goya por su interpretación en Girasoles silvestres. Más recientemente, Anna Castillo ha protagonizado las películas No voy a pedirle a nadie que me crea, El fantástico caso Golem y Nowhere, todas ellas en 2023, y Escape en 2024, del director Rodrigo Cortés. En pleno rodaje de la película Mi querida señorita, de los Javis, en esta ocasión acude a La Revuelta para presentar su nueva serie, Su majestad, en la que interpreta a una princesa que no termina de encajar en la Familia Real.