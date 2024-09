Com podem evitar les estafes per WhatsApp?

Gràcies a la intel·ligència artificial es poden clonar veus i els ciberdelinqüents en treuen benefici a través d'estafes telefòniques. Si vols evitar que t'estafin, no només a tu sinó també als teus contactes, l'eina més útil és la doble verificació. En el cas de WhatsApp, es pot activar molt fàcilment. La periodista Júlia Torramadé explica el procés pas a pas a 'L'Altaveu'.

Obre el teu dispositiu i entra a l'aplicació del WhatsApp. Veuràs que se't mostra la pantalla principal de l'aplicatiu, on trobaràs en primer terme els darrers xats o aquells que tinguis fixats.

Explicació a 'L'Altaveu' del pas a pas per activar la doble autenticació.

El següent pas és accedir a l'apartat de ' Configuració '. En cas que el teu mòbil sigui Android , ho trobaràs a la part superior dreta, als tres puntets, on clicant se't mostrarà un desplegable en el qual hauràs de seleccionar ' Ajustes '. En cas que utilitzis iOS , trobaràs l'opció directament a la part inferior dreta.

3. Clica a 'Compte'

Un cop estiguis a l'apartat de 'Configuració', has de seleccionar la pestanya 'Compte'. En els dispositius Android, la trobaràs a la part superior de la pantalla, just a sota de la fotografia, nom i estat del teu perfil. En el cas dels aparells d'Apple es troba al bell mig de la pantalla, és la sisena opció de les que hi ha sota la informació del perfil.