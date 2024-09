Com hem d'actuar al primer sopar amb els sogres segons Juan Avellaneda?

L'estilista i dissenyador de moda Juan Avellaneda és expert en protocol. Una de les situacions més compromeses en les que ens podem trobar al llarg de la nostra vida és el primer sopar amb els sogres en el qual som els amfitrions. Avellaneda ofereix a 'L'Altaveu' una sèrie de consells per causar-los una gran primera impressió.

Una de les claus és que la teva parella t'ajudi molt durant la conversació amb els sogres . Per exemple, quan parlin sobre un tema espinós, que hi intervingui. Es tracta que interrompi constantment la conversa i dir-hi la seva en absolutament totes les consultes que demanin els seus pares.

Si et toca preparar el sopar truca els sogres per conèixer les possibles al·lèrgies o intoleràncies alimentàries que puguin tenir tant ella com el seu marit. Assegura't de si els agrada l' alcohol o són abstemis per tenir controlada la beguda que proposaràs. De rebot, causaràs una bona impressió perquè notaran que et preocupes per ells. A més, moltes vegades els fills s'obliden de les al·lèrgies dels pares, i no volem que ningú pateixi cap contratemps.

És bo que mostris una mica com ets des dels aliments. Com que et volen conèixer, guanyaràs molts punts si els sorprens. Si no tens un tema de conversació, el fet de tenir un tipus de menjar més especial , sigui de creació pròpia o no, et generarà una aura molt positiva. I, evidentment, moltes postres , que sempre ho arreglen tot.

Pel que fa a la situació dels quatre participants del sopar, és recomanable que tinguis a la parella enfront i els sogres als costats . En cas de tenir-los davant es podria generar una sensació d' interrogatori que acabaria sent incòmode tant per un bàndol com per l'altre.

7. Informalitat planificada

Preparem les postres? O deixem que les portin? I què fem amb el vi? Són alguns dels dubtes que poden sorgir. Per això és important tenir alguna cosa preparada per si de cas, una ampolla o unes postres, perquè no seria estrany que ells no portessin res i no volem trobar-nos en la situació en la qual no tens postres ni vi.

Ho tindràs tot planificat encara que facis veure que és un sopar informal. Pots inclús recrear la situació prèviament amb la teva parella i fer com una mena d'assaig de l'esdeveniment. Una opció per relaxar l'ambient és, abans de seure a sopar, fer un aperitiu a peu dret. Amb una copeta a la mà, amb menjar per picar, i al cap d'una estona seiem tots a sopar.