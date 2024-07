17:12

Jutgen dos acusats que s'enfronten a 5 anys de presó per assaltar un prostíbul a Olot

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns dos acusats que s'enfronten a 5 anys de presó per assaltar un prostíbul a Olot la matinada del 26 de gener del 2022. Inicialment, un dels processats també s'enfrontava a 7 anys més de presó per intent de violació, però, al final del judici, el fiscal ha retirat l'acusació per aquest delicte perquè conclou que no s'ha provat. Un dels acusats s'ha acollit al seu dret a no declarar i l'altre ha respost només a les preguntes de la defensa, afirmant que va anar fins al pis a comprar droga perquè era addicte, però que no va arribar a entrar-hi.