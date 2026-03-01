Programación de abril de 2026 en Los conciertos de La 2
PROGRAMACIÓN ABRIL 2026
Viernes 3
Las noches del Monumental: Okho Madrid Modern Quartet “Hit Single”
José Luis González, percusión; Raúl Benavent, percusión; Juan Robles, piano; Mario Carrillo, contrabajo
Sábado 4
CNDM 25/26 Ciclo Universo Barroco: Los Elementos
Desde la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, concierto grabado el 29-3-2026
Natalia Labourdette, soprano; Natalie Pérez, mezzosoprano; Sara Mingardo, contralto
Grupo Los Elementos: Claudio Rado [concertino], Elena Abbati, Lorenzo Molinetti, Jaume Guri Batlle, Natalie Carducci, Giulia Manfredini, violines; Lukas Hamberger, Marguerite Wassermann, viola; Giulio Padoin, violonchelo; Giacomo Albenga y Giulio Tanasini, contrabajos; Jean-François Madeuf, Julian Zimmermann, Olivier Mourault y Nikolai Mänttari, trompetas; Philip Tarr, timbales; Leon Jänicke, archilaúd; Deniel Perer, clave y órgano
Programa: Alessandro Scarlatti: La colpa, il pentimento, la grazia (Oratorio per la passione di Nostro Signor Gesu Cristo, -Recuperación histórica-
Alberto Miguélez Rouco, clave y dirección.
Domingo 5
Temporada de Música de la Fundación Juan March
-Pianos históricos del siglo XIX. Concierto grabado el 15-1-2025
Miriam Gómez-Morán, piano
Programa: John Field: Nocturno en Si bemol mayor, H37 / Franz Schubert: Impromptu en La bemol mayor, Op. 90 nº 4
-Septimae Ensemble. Concierto grabado el 18-10-2025
Paloma Friedhoff, soprano; Diego Blázquez, tenor; Víctor Cruz, barítono; Miguel Colom, violín; Anne Matxain, violín; Olga González Cárdaba, viola; Josep Trescolí, violonchelo.
Programa: Nicolás Ledesma: Stabat Mater, para tres voces y cuarteto de cuerda.
Viernes 10
Las noches del Monumental: La banda de los 8 corazones solitarios del Capitán Guindilla: Homenaje a Los Beatles
Julio Pérez, tenor, guitarra y arreglos; Yolanda Sagarzazu, mezzosoprano; Eric Mauricio Torres, barítono; Rosa Mª del Amo, soprano; Alberto Miguel Álvarez, piano; Jesús Izquierdo, guitarra; Marcelo Beltrán, bajo eléctrico; Raúl Rico, batería y percusión.
Sábado 11
Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 14
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 20-3-2026
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: N. Rimsky-Korsakov: Capricho español / J. M. Sánchez-Verdú: Cancionero de Juana la Loca / P. I. Tchaikovsky: El lago de los cisnes (selección ballet)
Josep Caballé Domenech, director.
Domingo 12
XXX Ciclo de Música de Cámara Radio Clásica y Orquesta y Coro RTVE: “Los genios se divierten”
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 7-2-2026
José Chanzà, trompa; Ricardo Sales, trompa; Carlos Serna, violín; Maite Aguado, violín; Alicia García-Arroba, viola; Irina Comesaña, violoncello
Programa: L. V. Beethoven: Sexteto en Mi bemol mayor, Op. 81b / W. A. Mozart: Divertimento para dos trompas y cuerdas KV522 “Una broma musical”
Viernes 17
Las noches del Monumental: Jorge Pardo
Sábado 18
Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 15 (parte 1 de 2)
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 27-3-2026
Lucía Martín Cartón, soprano; Lucía Caihuela, alto; Juan Sancho, tenor; Ferran Albrich, barítono
Coro de niños de la Comunidad de Madrid. Ana Fernández Vega, directora
Coro RTVE. Marc Korovitch, director
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: Johann Sebastian Bach: La Pasión según San Mateo, BWV 244 (Parte 1)
Christoph König, director.
Domingo 19
XXVI Ciclo Jóvenes Músicos 3 (parte 1)
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 13-3-2026
Miquel Muñiz, violín; Eva Arderius, violonchelo; Laura Ballestrino, piano
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: L. V. Beethoven: triple concierto para violín, violonchelo y piano en Do mayor
Javier Huerta, director.
Viernes 24
Las noches del Monumental: Eurovision’s Greatest Hits
Sábado 25
Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 15 (parte 2 de 2)
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 27-3-2026
Lucía Martín Cartón, soprano; Lucía Caihuela, alto; Juan Sancho, tenor; Ferran Albrich, barítono
Coro de niños de la Comunidad de Madrid. Ana Fernández Vega, directora
Coro RTVE. Marc Korovitch, director
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: Johann Sebastian Bach: La Pasión según San Mateo, BWV 244 (Parte 2)
Christoph König, director.
Domingo 26
XXVI Ciclo Jóvenes Músicos 3 (parte 2)
Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 13-3-2026
Ausias Parejo, guitarra
Orquesta Sinfónica RTVE
Programa: J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta / M. de Falla: El sombrero de tres picos (segunda suite) / El amor brujo (Danza del fuego)
Javier Huerta, director.
