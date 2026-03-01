Los conciertos de La 2

Programación de abril de 2026 en Los conciertos de La 2

La Orquesta y Coro RTVE y el Coro de niños de la Comunidad de Madrid
La Orquesta y Coro RTVE y el Coro de niños de la Comunidad de Madrid Benjamín Núñez
Benjamín Núñez

PROGRAMACIÓN ABRIL 2026

Viernes 3

Las noches del Monumental: Okho Madrid Modern Quartet “Hit Single”

José Luis González, percusión; Raúl Benavent, percusión; Juan Robles, piano; Mario Carrillo, contrabajo

Sábado 4

CNDM 25/26 Ciclo Universo Barroco: Los Elementos

Desde la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, concierto grabado el 29-3-2026

Natalia Labourdette, soprano; Natalie Pérez, mezzosoprano; Sara Mingardo, contralto

Grupo Los Elementos: Claudio Rado [concertino], Elena Abbati, Lorenzo Molinetti, Jaume Guri Batlle, Natalie Carducci, Giulia Manfredini, violines; Lukas Hamberger, Marguerite Wassermann, viola; Giulio Padoin, violonchelo; Giacomo Albenga y Giulio Tanasini, contrabajos; Jean-François Madeuf, Julian Zimmermann, Olivier Mourault y Nikolai Mänttari, trompetas; Philip Tarr, timbales; Leon Jänicke, archilaúd; Deniel Perer, clave y órgano

Programa: Alessandro Scarlatti: La colpa, il pentimento, la grazia (Oratorio per la passione di Nostro Signor Gesu Cristo, -Recuperación histórica-

Alberto Miguélez Rouco, clave y dirección.

RTVE PLAY: CONTENIDO DISPONIBLE 4 AÑOS HASTA EL 24-4-2030.

Domingo 5

Temporada de Música de la Fundación Juan March

-Pianos históricos del siglo XIX. Concierto grabado el 15-1-2025

Miriam Gómez-Morán, piano

Programa: John Field: Nocturno en Si bemol mayor, H37 / Franz Schubert: Impromptu en La bemol mayor, Op. 90 nº 4

-Septimae Ensemble. Concierto grabado el 18-10-2025

Paloma Friedhoff, soprano; Diego Blázquez, tenor; Víctor Cruz, barítono; Miguel Colom, violín; Anne Matxain, violín; Olga González Cárdaba, viola; Josep Trescolí, violonchelo.

Programa: Nicolás Ledesma: Stabat Mater, para tres voces y cuarteto de cuerda.

Viernes 10

Las noches del Monumental: La banda de los 8 corazones solitarios del Capitán Guindilla: Homenaje a Los Beatles

Julio Pérez, tenor, guitarra y arreglos; Yolanda Sagarzazu, mezzosoprano; Eric Mauricio Torres, barítono; Rosa Mª del Amo, soprano; Alberto Miguel Álvarez, piano; Jesús Izquierdo, guitarra; Marcelo Beltrán, bajo eléctrico; Raúl Rico, batería y percusión.

Sábado 11

Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 14

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 20-3-2026

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: N. Rimsky-Korsakov: Capricho español / J. M. Sánchez-Verdú: Cancionero de Juana la Loca / P. I. Tchaikovsky: El lago de los cisnes (selección ballet)

Josep Caballé Domenech, director.

RTVE PLAY: CONTENIDO DISPONIBLE 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN.

Domingo 12

XXX Ciclo de Música de Cámara Radio Clásica y Orquesta y Coro RTVE: “Los genios se divierten”

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 7-2-2026

José Chanzà, trompa; Ricardo Sales, trompa; Carlos Serna, violín; Maite Aguado, violín; Alicia García-Arroba, viola; Irina Comesaña, violoncello

Programa: L. V. Beethoven: Sexteto en Mi bemol mayor, Op. 81b / W. A. Mozart: Divertimento para dos trompas y cuerdas KV522 “Una broma musical”

Viernes 17

Las noches del Monumental: Jorge Pardo

Sábado 18

Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 15 (parte 1 de 2)

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 27-3-2026

Lucía Martín Cartón, soprano; Lucía Caihuela, alto; Juan Sancho, tenor; Ferran Albrich, barítono

Coro de niños de la Comunidad de Madrid. Ana Fernández Vega, directora

Coro RTVE. Marc Korovitch, director

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: Johann Sebastian Bach: La Pasión según San Mateo, BWV 244 (Parte 1)

Christoph König, director.

Domingo 19

XXVI Ciclo Jóvenes Músicos 3 (parte 1)

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 13-3-2026

Miquel Muñiz, violín; Eva Arderius, violonchelo; Laura Ballestrino, piano

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: L. V. Beethoven: triple concierto para violín, violonchelo y piano en Do mayor

Javier Huerta, director.

Viernes 24

Las noches del Monumental: Eurovision’s Greatest Hits

Sábado 25

Temporada de abono 2025-2026 Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. Concierto nº 15 (parte 2 de 2)

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 27-3-2026

Lucía Martín Cartón, soprano; Lucía Caihuela, alto; Juan Sancho, tenor; Ferran Albrich, barítono

Coro de niños de la Comunidad de Madrid. Ana Fernández Vega, directora

Coro RTVE. Marc Korovitch, director

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: Johann Sebastian Bach: La Pasión según San Mateo, BWV 244 (Parte 2)

Christoph König, director.

Domingo 26

XXVI Ciclo Jóvenes Músicos 3 (parte 2)

Desde el Teatro Monumental, concierto grabado el 13-3-2026

Ausias Parejo, guitarra

Orquesta Sinfónica RTVE

Programa: J. Rodrigo: Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta / M. de Falla: El sombrero de tres picos (segunda suite) / El amor brujo (Danza del fuego)

Javier Huerta, director.

RTVE PLAY: CONTENIDO DISPONIBLE 30 DÍAS DESDE SU EMISIÓN.

