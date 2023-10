Equipatge de mà als avions: serà sempre gratuït?

El Parlament Europeu vota una resolució sobre la gratuïtat de l'equipatge de mà als avions. Les aerolínies deixen portar l'equipatge de mà de forma gratuita, "el problema és que l'aerolínia decideix les dimensions i el pes", ha detallat Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic. "Cadascú ha decidit el seu mínim tant de pes com de dimensions, i això és un caos", especialment a l'estiu.

Segons ha detallat, el problema de l'equipatge a cabina s'arrossega des de fa 15 anys. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ha detallat no hi ha normativa al respecte, sinó jurisprudència que el passatger ha de portar un "equipatge raonable pel passatger", el que és un "terme indeterminat". El que sí que influeixen altres normes, com les relacionades amb la seguretat de l'aeronau, que les dicta el comandant, segons ha explicat Dan Miró en l'entrevista.

“☕ El Parlament Europeu vota una resolució sobre la gratuïtat de l'equipatge de mà als avions



��️ "El problema és que l'aerolínia decideix les dimensions i el pes", diu Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic



�� https://t.co/MrTxQlnBeM@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/SFKxHMcbUS“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 4, 2023

Miró detalla que en els avions de curt i mitjà radi només caben 120 maletes a cabina, mentre les aeronaus són per a 180 passatgers. "Tot és una cadena de cost, preu i despeses", ha admès. "El drama està en el fet que no hi ha una norma que digui les dimensions i el pes mínim que un passatger pot portar amb el seu bitllet", ha detallat, reconeixent que la "competitivitat" ha fet rebaixar aquestes mides, per buscar més ingressos.

La necessitat d'un reglament europeu "Si no acaba amb un reglament europeu, no servirà de res", ha advertit, explicant que no és suficient una "directiva" davant el "lobby" que suposa l'Associació Internacional del Transport Aeri (IATA, per les sigles en anglès). En qualsevol cas, l'expert veuria "lògic" que l'equipatge de mà que no entra a dalt a l'avió pugui anar gratuïtament a bodega. Però "físicament és inviable" que tothom pogués pujar maletes trolley a cabina. “☕ Dan Miró, advocat expert en dret aeronàutic, veuria "lògic" que l'equipatge de mà que no entra a dalt a l'avió pugui anar gratuïtament a bodega.



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/To52fpev3U“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 4, 2023