"El Sostre Groc" activa una nova denuncia per abusos sexuals

La Fiscalia de Lleida denuncia l'exprofessor i exdirector de l'Aula de Teatre de Lleida, Antonio Gómez, per presumptes abusos sexuals. Una denúncia que se sustenta en nous testimonis d'alumnes que haurien patit tocaments durant les classes i que s'han atrevit a denunciar arran el documental "El sostre groc" d'Isabel Coixet.

La fiscalia també denuncia dues exdirectores del centre per estar-ne al cas i no haver impedit els abusos. En aquest cas els delictes no haurien prescrit, com va passar en alguns dels casos que s'assenyalaven en el documental.