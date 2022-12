Qui no ha escoltat mai les expressions "Al món del teatre hi ha molt contacte físic" o "Ja se sap, són artistes"? Aquestes frases no són tòpiques i molts cops amaguen casos d'abusos reals. El darrer documental d'Isabel Coixet, 'El sostre groc', posa sobre la taula els fets que van transcórrer a l'Aula del Teatre de Lleida, on aquesta situació es va allargar durant vint anys.

La directora catalana, acompanyada de dues de les protagonistes, Sònia Palau i Goretti Narcís, ha presentat a 'Punts de vista' aquest projecte nominat recentment als Premis Gaudí i als Premis Goya, que s'estrena aquest divendres als cinemes i que es podrà veure a RTVE Play gratis a partir de 2023.

01.20 min Tráiler de 'El techo amarillo', de Isabel Coixet

Isabel Coixet va descobrir aquests fets a través d'un article del diari 'Ara' i, tot i que tenia pensat fer una ficció, ha reconegut a la presentadora Tània Sarrias que hi ha històries que s'han d'explicar tal com són: "Quan les vaig conèixer vaig sentir que la ficció que jo fes mai estaria a l'alçada del que jo estava sentint quan elles m'ho explicaven".

“Em va semblar que hi havia molta veritat, molta sinceritat.“

Les dues protagonistes del documental han reflexionat sobre la representació del paper de la víctima en la nostra societat. Goretti Narcís ha afirmat que, tot i tenir una representació molt negativa i rebre una imatge de persona que no pot portar una vida normal, la realitat és ben diferent: "Nosaltres portem una vida totalment normal, però una cosa no treu l'altra. Ens va passar una cosa que no ens havia de passar, que no va estar bé que ens passés. Però som persones normals i corrents que al llarg del temps hem pogut parlar tranquil·lament i parlant-ne fa que la cosa perdi dolor".

Sònia Palau assegura que, tot i pensar que expressar el que els havia passat canviaria les coses, encara hi ha molt camí al davant: “És un sistema que protegeix més al violador que a la víctima. Nosaltres trenquem el silenci pensant, ingènuament, que ja està: hem parlat. No ens van protegir abans i ho faran ara. I no. Trenques el silenci i t'envien al silenci una altra vegada. És com si parlessis amb una paret.”

“És un tema tabú, un tema del qual no interessa parlar-ne“

Tot i això, les dues protagonistes i la directora, Isabel Coixet, asseguren que la unió fa la força i la solidaritat entre les persones que es van enfrontar a aquests successos ha provocat que avui puguem estar parlant sobre aquesta situació. De fet, gràcies al documental, s'ha tornat a obrir el cas. "L'Ajuntament de Lleida quan va veure el documental va posar en marxa una vegada més la investigació i Carla Vall, l'advocada del cas, va anar a Fiscalia amb un pendrive groc per portar el documental com una prova".