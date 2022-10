Diuen que diem més pel que callem que pel que diem. Juan Mayorga va fer una reflexió sobre el silenci al seu discurs d’ingrés a la Real Academia Espanyola en 2019. Les seves paraules van acabar sent l’embrió de ‘Silencio’, un monòleg protagonitzat per l’actriu Blanca Portillo que ja ha exhaurit entrades al Teatre Nacional, però que es podrà veure a l'Auditori de Cornellà el 18 de novembre.

L'adaptació teatral la van construir entre l'actriu i el dramaturg. La guanyadora d’un Goya ha reconegut a ‘Punts de vista’ que "van ser temps de molt parlar i poc callar". Tot i això, s'acostumaven a donar un "temps de silenci per meditar sobre el que havien decidit", assegura.

01.29 min Blanca Portillo se sube al escenario del Español para rendir un homenaje al teatro con Silencio

Blanca Portillo ha posat en valor la importància del silenci en la seva forma d'actuar: "Jo sempre construeixo els meus personatges en funció del que no diuen. Crec que és molt més interessant el que callen que el que verbalitzen. En general a la vida també. La gent quasi mai diu el més interessant de si mateixa".

“"Sempre que es diguin les coses amb educació i honestedat, no hauria d'ofendre a ningú. Però callar-se al final passa factura".“

Al discurs de la Real Academia Española que va inspirar l'obra, Juan Mayorga va dir: “Mil cops m’he penedit d’haver parlat, mil i una d’haver callat”. Segons l'actriu, són molts els motius que ens porten a no parlar. "A vegades callem per prudència, per por, per moltíssimes raons. El silenci imposat, tant des de fora com des de dins, no és saludable i s'ha de dir", afirma.