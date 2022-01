'Silencio': cómo convertir un discurso de la RAE en obra de teatro

Los caminos de Blanca Portillo y Juan Mayorga se cruzaron en 2012 cuando la primera protagonizó una adaptación de La vida es sueño a cargo del autor y director teatral. Casi 10 años después, y tras haber ganado los dos el Premio Nacional de Teatro, regresan con Silencio una "declaración de amor al teatro" que tiene un origen nada habitual: el discurso de ingreso Mayorga como miembro de la Real Academia de la Lengua en 2019. El 7 de enero se estrena en el Teatro Español de Madrid.

La obra, que estará en cartel hasta el 11 de febrero, es un homenaje al teatro, al actor, "porque en el escenario no hay nada como el silencio para sentir que el teatro es al arte del actor", explica Mayorga. Con Silencio, Portillo, que este año ha protagonizado Maixabel, regresa al teatro. A pesar de que sobre el escenario solo hay una sola persona, Portillo defiende que no es un monólogo. "Aborda una nueva dramaturgia en la que hay conversación permanente con los académicos, con el patio de butacas", aclara Portillo a quien le dan miedo los monólogos, "no me interesan".

En la obra -y en su discurso- Mayorga invita a descubrir la importancia del silencio en el arte del teatro y en la vida. "Al fin y al cabo, se trataba de un discurso sobre el teatro y, dentro de este, sobre aquello que, en el teatro, hallándose más allá de las palabras, pertenece, antes que a nadie, al actor: el silencio", aclara Mayorga.

El autor de El chico de la última fila afirma la propia naturaleza de su discurso parecía existir ya el germen de este espectáculo. "Enseguida vi que podía convertirse él mismo en teatro, es decir, en una experiencia poética en el espacio y en el tiempo, y que no habría mejor intérprete para encarnarlo que mi amiga y admirada Blanca Portillo", cuenta el dramaturgo.