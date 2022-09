El documental d'Isabel Coixet 'El sostre groc', ha rebut aquest vespre el Premi RTVE – Una altra mirada a la gala de clausura de la 70à edició del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Participat per RTVE, la cinta explica i denuncia el cas d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre de Lleida, a partir de la denúncia de nou alumnes a dos professors.





'El sostre groc', d'Isabel Coixet, ha rebut el Premi RTVE – Una altra mirada "per no mirar cap a una altra banda i per la seva valentia", segons que ha destacat el jurat. El documental, participat per RTVE, explica i denuncia el cas de l'Aula de Teatre de Lleida a través de les seves protagonistes. L'any 2018, un grup de nou dones van presentar una denúncia contra dos dels professors pels abusos sexuals patits durant els anys 2001 i 2008, quan eren unes adolescents. Però era massa tard. Per por, per vergonya, perquè van trigar molt de temps a entendre i digerir el que havia passat, la denúncia va arribar quan el cas ja havia prescrit i es va arxivar. El que no sabien és que malgrat tot els seus testimonis estaven obrint una porta darrera la qual potser no estava tot perdut.

'El sostre groc', Premi RTVE - Una altra mirada RTVE

A la gala de lliurament dels premis, Isabel Coixet s'ha mostrat molt agraïda per rebre un premi en el marc del Festival de Sant Sebastià "fins i tot quan no presentes una pel·lícula a concurs" i l'ha dedicat a les set noies protagonistes del film. El públic del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià va acollir dijous 'El sostre groc' amb una ovació final i la platea dempeus.

El documental 'El sostre groc' es podrà veure al 2023 a RTVE Catalunya i RTVE Play Catalunya.

XVI Premis RTVE - Una altra mirada 2022

RTVE, patrocinadora oficial del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià, atorga des del 2007 els Premis RTVE - Una altra mirada. Els guardons volen reconèixer llargmetratges que tracten temes propers al món femení, ja siguin dirigits, interpretats o escrits per dones, o per homes que mostrin a les seves cintes, una especial sensibilitat pel món de la dona. Les pel·lícules que competeixen pel guardó són seleccionades pel Festival entre les que s'estrenen a cada edició.

Els XVI Premis RTVE - Una altra mirada 2022 també han atorgat una menció especial a la pel·lícula austríaca 'Corsage', de Marie Kreutzer. El jurat el componen Alauda Ruíz de Azúa, directora i guionista de 'Cinco lobitos', Salima Jirari El Kouaihi, experta en diversitat, i Maite López Pisonero, subdirectora de cinema d'RTVE.

Els guardons s'han lliurat a la gala de clausura del Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià a l'Auditori Kursaal.