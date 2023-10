L'agenda electoral segueix el seu curs amb la mirada posada en la negociació dels independentistes amb el PSOE. El calendari apressa, però el referèndum que posen com a condició Esquerra i Junts per donar suport a Sánchez, dificulta l'acord.

Des de Bilbao, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, demana als independentistes catalans que prenguin exemple de l'ofici polític dels bascos: no barrejar moments i entendre el missatge dels ciutadans a les urnes que segons Illa, no volen més referèndums.

Illa creu que el referèndum és un “carreró sense sortida” que “aprofundeix en la divisió i la ruptura”. Encara que comporti, avisa, una repetició electoral. "Jo el 14 de gener no tinc plans, però si s'han de canviar, els canvio", anuncia Illa.

El rebuig al referèndum el comparteixen els comuns que també carreguen contra Junts i ERC per com gestionen els temps de la negociació.

Vidal acusa ERC i Junts d'actuar de forma "irresponsable": "No només pel que implica en desestabilitzar de la negociació, sinó pel missatge que envia. Donar per amortitzada l'amnistia no és així".

Una amnistia que hauria de portar a Catalunya entre d'altres, Marta Rovira, d'ERC. Per la secretaria general dels republicans, "insuficient". Encara que molesti els socialistes, insisteix que s'ha de poder parlar de referèndum. "Fem un pas històric. Ara ERC es torna capriciosa... Ha d'assumir que existeix conflicte polític i que hem de parlar com ja vam acordar l'any 2019 i això ja ho va assumir el PSOE", reclama Rovira.

El diputat i portaveu polític de Demòcrates, Antoni Castellà, reclama una "garantia" per la celebració d'un referèndum dins de la pròxima legislatura si l'actual president en funcions i previsible nou candidat pel PSOE, Pedro Sánchez, vol ser investit a canvi del suport dels partits independentistes catalans, claus per una eventual formació de Govern. Castellà assegura que hi haurà noves eleccions si Sánchez no accepta les seves condicions.

Castellà insisteix a demanar dintre de les garanties que es produeixi l'amnistia i l'autodeterminació.

Per contra, de què Sánchez s'hi avindrà n'estan convençuts els populars: "Camuflant-ho de la forma que pugui, i en tot cas, o fent-ho i duent-ho a terme o enganyat a tots els socis parlamentaris", assegura Nacho Martín Blanco. I el PP també ha confirmat que Núñez Feijóo participarà diumenge a Barcelona a la concentració contra l'amnistia i l'autodeterminació.

D'altra banda, el Rei ha encetat aquest dilluns una nova roda de consultes per la possible investidura de Pedro Sánchez. Primera trobada amb UPN que ja ha dit que no donarà suport al president en funcions pels pactes amb l'independentisme. Les consultes són de menor a major: s'ha vist també amb Coalició Canària i PNB amb el debat sobre l'amnistia i el referèndum de rerefons.