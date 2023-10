Quins són els quatre tipus d’algues més comunes entre fogons? Al programa ‘Va de Verd’, presentat per María Gómez i disponible a RTVE Play, el cuiner Fermín Fernández Saá en proposa quatre.

El xef aconsella l’alga kombu, rica en iode, per coccions llargues, perquè estova la fibra de la resta d'aliments, i per l'acompanyament de llegums. Si es vol un temps de cocció menor, recomana l’espagueti de mar que té una aportació de ferro excepcional i un alt contingut en fibra. Per preparar sopes i consomés, suggereix cuinar amb alga wakame, tot i que també hi queda molt bé combinada amb arròs o un altre cereal. És rica en calci, potassi i vitamines B i C. Per incloure-la en sopes, amanides o plats de verdures, Fermín Fernández Sáa proposa l’ulva o enciam de mar, una alga verda que conté una gran quantitat de ferro, magnesi i vitamines A i C.

Afegir petites quantitats d’algues als plats és ideal per la seva densitat nutritiva, però ves amb compte de no abusar del seu consum perquè tenen una gran quantitat de iode. Si no saps com cuinar aquestes algues comestibles, la xef Meli López, dona dues receptes fàcils d'elaborar:

Amanida de cigrons amb algues kombu 1. Talla les algues kombu ben picades amb el ganivet. 2. Pica el tomàquet, la ceba i l'alvocat, que acompanyaran els cigrons. 3. Barreja tot els ingredients en un plat amb salsa de iogurt i mostassa. Recepta de l'amanida de cigrons amb algues kombu RTVE