Algues comestibles per cuinar | Va de Verd

Quins són els quatre tipus d’algues més comuns entre fogons? Al programa ‘Va de Verd’, presentat per María Gómez, el cuiner Fermín Fernández Saá aconsella l’alga kombu per coccions llargues i acompanyament de llegums. A més, recomana l’espagueti de mar, amb menys temps de cocció que l’alga kombu, ja que té una aportació de ferro excepcional. Quan es preparen sopes i consomés la proposta és cuinar amb alga wakame, tot i que també hi queda molt bé combinada amb arròs o un altre cereal. I per acabar, menciona l’ulva o enciam de mar, una alga verda que es pot emprar amb sopes, amanides o verdures.