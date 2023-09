L'actualitat d'aquest dijous passa per la ressaca política dels dos debats al Parlament i al Congrés. Aquest matí, la Mesa del Parlament català es reuneix per a tramitar les propostes de resolució del Debat de Política General presentades pels grups. Ja a la tarda, els partits catalans negocien les propostes per buscar el consens necessari perquè siguin aprovades el divendres pel ple.

Al matí també es publica l'IPC de setembre.