Catalunya ja ha patit diversos episodis de fortes pluges arreu del territori des de l'inici de l'estiu i els experts asseguren que cada cop aquests fenòmens virulents seran més freqüents. De fet, l'alerta per previsió d'intenses pluges s'ha activat tres cops aquest mes de setembre, mentre que l'any passat es va activar en quatre ocasions durant tota la tardor.

Inundacions, com la d'Alcanar, que posen en risc alt o molt alt 385 municipis de Catalunya. Per això, Protecció Civil demana que la població que viu en zones inundables prenguin mesures per a protegir-se i evitar mals majors.