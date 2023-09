Kase O: "Acabé con una depresión por la exigencia que tenía"

En Las Tardes de RNE han hablado de tú a tú con el rapero maño Javier Ibarra, Kase O, de su larga carrera profesional y de lo que significa para él el arte de la rima.

El artista explica que su nombre artístico, Kase O, “simplemente nace de una tarde dibujando letras en un cuaderno que quedasen bien para firmar por las paredes”. Fue fundador del grupo Violadores del Verso y tras 30 años de exitosa carrera, en 2022 decidió retirarse indefinidamente de los escenarios por agotamiento mental, físico y espiritual. “Era una manera de decirle a mis seguidores que aprovecharan para verme ese año porque ya el año siguiente no iba a estar en los festivales y tal. Y luego pues sí, claro que quema. Imagínate, te vas el jueves de casa, vuelves el lunes medio zumbado, te vuelves a ir el jueves… Y también quería tener mucha más relación con mi familia, con mi hija. Porque al final cuando estás estrechando el lazo te vuelves a ir y quería parar, llevaba seis años sin parar de gira”, cuenta el rapero.

Aunque reconoce que algo queda de aquel chico que pasaba horas y horas en la Plaza del Rollo en Zaragoza, donde practicaba una y otra vez freestyle. “El espíritu sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Al final es poder expresarte, no guardártelo, poder canalizar tus rayadas a través del hip hop. Y bueno, ahí seguimos. Con 43 años”, asegura.

Actualmente se gana la vida con una línea de productos de CBD parecido al cannabis terapéutico, todo de forma legal. “Estoy vendiendo un estilo de vida de relax, un momento de tranquilidad”

Cada maestrillo tiene su librillo

En el arte de crear sus letras, Kase O cuenta que se apoya en “frases pepino”, esas que se le ocurren en un bar tomando algo y escribe en una servilleta. Además, dice preferir la rima asonante a la consonante porque “está muy cacareada y buscada por los poetas y yo ya he decidido que a mí me complica. Es un vehículo que no me ayuda porque te condiciona. A eso me refería con sinceridad, que si tú estás obsesionado con la estética no eres sincero, estás jugando a un puzzle estético poético”.

Precisamente su último disco le llevó cuatro años terminarlo, y asegura que le costó sudor y lágrimas porque el proceso creativo no siempre es fácil. "Acabé con una depresión. Quiero decir, me costó la salud, la exigencia que tenía y el miedo a lo que dijera la gente, que al fin y al cabo es lo que nos condiciona”, comenta.