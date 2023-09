Gran part dels barcelonins continua amb els mateixos hàbits de mobilitat des de l'entrada en vigor de la Zona de Baixes Emissions, l'any 2020. Un estudi del RACC mostra que el 75% no ha canviat la forma de desplaçar-se. De fet, només un 10,5% dels usuaris habituals de cotxe s'han passat a un altre mitjà de transport. L'Ajuntament diu que no té previst fer cap modificació ni ampliació d'aquestes zones.

Ho ha explicat el director de l'Àrea de Mobilitat del RACC, Cristian Bardají, qui assegura que 4 de cada 10 enquestats suspèn la gestió de les ZBE. Tot just aquest dilluns s'ha donat a conéixer que Badalona aprovarà una moratòria de tres anys per retardar l'aplicació de les restriccions de vehicles a les ZBE. Un anunci que no ha estat ben rebut pels ministeris de Transports i de Transició Ecològica.

El ministeri insisteix en les ZBE

El ministeri de Transports ha amenaçat els ajuntaments de retirar els fons europeus si no impulsen les ZBE després que l'Ajuntament de Badalona hagi anunciat que aprovarà una moratòria de tres anys en l'aplicació de les restriccions de vehicles a les ZBE. L'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, ho justifica per evitar "castigar" els veïns que no tenen recursos per canviar de cotxe.

De fet, Albiol defensa que no pot "fregir a multes 40.000 persones de la ciutat". Ho ha dit després que la vicepresidenta tercera del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, hagi plantejat la possibilitat de portar als tribunals el consistori per la moratòria. De fet, Ribera veu la mesura com una decisió "política" de l'alcalde i "orquestrada des del PP".