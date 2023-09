Eulàlia Reguant renuncia a l'acta de diputada al Parlament

La diputada i portaveu de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant, ha anunciat que deixa el Parlament enmig del procés de debat intern que ha encetat l’organització. L'anunci l'ha fet durant la clausura de l'Escola d’Estiu del partit, que s'ha celebrat a la Nau Bòstik de Barcelona. "Està bé que aquelles que fa més de vuit anys que estem a primera línia baixem del faristol per construir amb totes nosaltres", ha afirmat Reguant entre aplaudiments.

Reguant ha deixat clar que tot i abandonar la vida pública seguirà treballant a la CUP i militant des de la base. Així, ha considerat que "ara és el moment que tothom s'arremangui des de cada racó del país per construir i fer de la unitat popular la millor eina de totes i esmolar-la més i millor".

S'ha mostrat convençuda que el procés de debat nacional que ha obert la CUP servirà per "enfortir l’organització, fer l’autocrítica necessària, sumar i multiplicar propostes i sobretot, agafar impuls". En aquest context, ha considerat que ha arribat el moment que aquelles persones que fa més de vuit anys que porten vinculades a la CUP facin una passa enrere. Acompanyant-la hi eren els diputats de la CUP-NCG, Xavier Pellicer, Montserrat Vinyets i Dolors Sabater, a més de nombrosos membres del secretariat nacional com Edgar Fernández, Laure Vega i Maria Sirvent.