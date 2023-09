La manca d’aigua que comporta la sequera és angoixant. No podem fer que plogui i, per tant, no en tenim el remei, però cal trobar estratègies que contribueixin a palesar la situació.

Òscar Gallego, de la Masia Can Soler, a la serra de Collserola, recomana, en primer lloc, fer una gestió correcta de l’aigua i practicar les tècniques de la permacultura, de l’agricultura regenerativa i de la sintròpica, que imita la natura verge. En definitiva, un tipus d’agricultura natural que està donant molt bons resultats allà on s’està implantant.

Ara bé, d’on partirem per a cultivar d’aquesta manera més natural i sostenible? Doncs d’un bon substrat una bona terra rica amb matèria orgànica coberta amb un encoixinat que ens ajudarà a retenir millor la humitat.