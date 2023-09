Rubiales defensa la seva innocència a l'Audiència Nacional

L'expresident de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha declarat aquest divendres a l'Audiència Nacional pel polèmic petó sense consentiment que li va fer a la jugadora de la selecció espanyola Jennifer Hermoso, durant la cerimònia d'entrega de guardons de la final del Mundial.

El jutge Francisco de Jorge ha citat Luis Rubiales després que la Fiscalia l'acusés de cometre un delicte d'agressió sexual i un altre de coaccions, per les pressions que la futbolista va relatar haver patit del seu superior i el seu entorn professional perquè justifiqués públicament els fets. L'expresident de la RFEF ha mantingut en tot moment que el petó sí que va ser consentit.

00.56 min Ordre d'allunyament contra Rubiales pel petó a Jenni Hermoso

En la declaració d'aquest divendres, Rubiales ha contestat les preguntes del jutge i de totes les parts i ha negat els fets que se li imputen, tant les coaccions com la manca de consentiment al petó. La Fiscalia ha demanat al jutge que impedeixi a Rubiales acostar-se a menys de 500 metres de la jugadora ni comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà durant la instrucció de la causa. També ha sol·licitat que l'expresident de la Federació comparegui cada 15 dies davant del jutge.

En la mateixa línia, l'advocada d'Hermoso ha demanat l'aplicació de mesures cautelars per a l'expresident de la Federació i ha reiterat que "va ser un petó no consentit". En declaracions a la premsa, Carla Vall ha agraït l'atenció que està rebent el cas, i ha assenyalat que Hermoso està "afectada" pels fets, "per l'acte humiliant que va patir a l'estadi i que ha entelat una fita esportiva, una victòria tan gran". En aquest context, ha demanat un tracte adequat "per sostenir emocionalment aquest procés" perquè "tothom va veure les imatges".