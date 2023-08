El Govern retreu a la Federació Catalana de Futbol que "no ha estat a l'alçada"

La Generalitat considera que la Federació Catalana de Futbol no va estar inicialment a l'altura davant l'actitud de Rubiales. Creu que el seu president, Joan Soteras, no és la persona més adient per estar al capdavant de l'entitat.

Totes les Federacions territorials li han retirat ja el seu suport i li exigeixen que dimiteixi. Mentrestant, la Moncloa ja ha enviat la documentació que li ha demanat el Tribunal Administratiu de l'Esport per decidir si li obre expedient.