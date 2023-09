Esquerra Republicana de Catalunya i Junts mantenen l'aposta per la negociació amb el Govern central l'endemà d'una Diada en què s'han tornat a evidenciar les diferències entre l'independentisme. Tot i els retrets, mantenen l'objectiu compartit de l'amnistia i l'autodeterminació per acorda run referendum.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost a la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, qui ahir va defensar proclamar la independència de l'1 d'octubre". En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio Aragonès, ha afirmat que sense reconeixement internacional, una DUI no va enlloc.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha matisat i ha insistit que cal negociació, assegura, i aprofitar l'oportunitat aritmètica al congrés per iniciar una segona fase.

Plaja també ha descartat que sigui un bon moment per a una llista cívica com proposa l'ANC. Sobre la urgència en les negociacions, també s'ha pronunciat al Cafè d'idees de RTVE Catalunya, l'interlocutor de Sumar en les negociacions per a una possible investidura de Pedro Sánchez. Asens ha assegurat que està convençut que hi haurà acord per a una investidura de Pedro Sánchez, però adverteix al PSOE que està fent tard.

Els socialistes no tenen pressa. Això sí, volen explorar totes les possibilitats. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha defensat que després del 23-J hi ha "una oportunitat que s'ha d'intentar aprofitar" i ha posat de límit la Constitució. "Els ciutadans donen un mandat clar. Tenim l'obligació d'explorar les possibilitats. Els ciutadans marquen un camí", ha detallat Illa.

No hi confia la CUP que insisteix la via és la mobilització popular.

Des de Madrid, el president del Partit Popular, Núñez Feijóo, admet contactes amb Junts, però assegura que els van tallar arran de la conferència de Puigdemont. Els populars han començat una estratègia per obligar els socialistes a pronunciar-se sobre l'amnistia als ajuntaments i comunitats autònomes.