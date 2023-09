Dolors Feliu: "Esperem que no estiguem davant un indult 2.0"

Dolors Feliu espera que un hipotètic pacte de Carles Puigdemont per a la investidura de Pedro Sánchez sigui per a fer la independència: "Esperem que no estiguem davant un indult 2.0", ha dit en referència als indults. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana creu que "tot el que passi a l'Estat, inclosa l'amnistia, hauria de servir per fer la independència". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, té "seriosos dubtes" que el president Pere Aragonès culmini la independència perquè no hi ha "un pla clar". Descarta ser la candidata d'una hipotètica llista electoral de l'ACN. I assegura que la manifestació de la Diada no ha estat menys participada que les darreres, ja que l'any passat hi va haver menys gent.