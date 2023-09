Son más de ocho horas de vuelo desde Madrid a Santo Domingo, otras dos y media de viaje en autobús hasta Samaná y luego otro trayecto en lancha, que puede durar entre 30 y 45 minutos, o más. Llegar a Los Haitises puede resultar agotador, pero merece la pena por poder visitar este impresionante parque natural de República Dominicana. Es una experiencia para todos los sentidos: seductoras playas de arena blanca y agua cristalina, formaciones rocas coronadas de vegetación que emergen del mar, bosques húmedos con árboles que crecen buscando la luz, macizos de palmeras que rasgan el cielo con sus hojas gigantes, cavernas y huecos que la fuerza del agua moldea día a día... Un escenario natural, salvaje y bello, que se transforma en el plató natural más grande de la televisión, el plató de 'El Conquistador', una coproducción de RTVE con Hostoil (The Mediapro Studio).

Este concurso de supervivencia tiene fama de ser el más extremo de la historia de la pequeña pantalla. Lleva 19 temporadas arrasando en ETB2 y ahora pega el salto a RTVE. Julian Iantzi y Raquel Sánchez Silva son los presentadores de este formato que trasciende el ámbito televisivo. "El éxito que tiene es enorme, tanto que es mucho más que un fenómeno televisivo. ¡Es un fenómeno social!", dice Julian Iantzi, con los ojos abiertos, de asombro y emoción. Asombro, porque tras casi dos décadas de emisión, 'El Conquistador' mantiene su fuerza y su capacidad de seducción para públicos de todas las edades. Emoción, porque recuerda los casos de algunos participantes, historias que le llegaron al corazón.

No solo Iantzi, todos los que forman el equipo insisten en que esta edición que se está grabando ahora es especial. Y todos están convencidos de que va a arrasar. " Va a gustar porque es de verdad. Aquí no hay trampa. Las pruebas son reales, y esto es lo que diferencia a 'El Conquistador' de otros concursos similares", añade.

Dinámica de 'El Conquistador'

Cada edición cuenta con nuevos participantes, distribuidos en tres equipos: uno de chicos, uno de chicas y un tercero mixto, y cada uno de ellos tiene un capitán, profesionales del deporte tan conocidos como Cesc Escolá, Joana Pastrana y Patxi Salinas. Hay pruebas de todo tipo y son el medio para conseguir alimento. Los participantes tienen que enfrentarse a retos tan distintos como saltar desde una altura de 15 metros o permanecer quietos mientras un batallón de tarántulas se pasea por sus cuerpos. Durante dos días, un grupo de periodistas hemos podido recorrer los lugares donde se llevan a cabo las pruebas. ¡E incluso se nos ha dado la oportunidad de hacer alguna de ellas! Una experiencia única, una aventura única, pero con final feliz. Porque no es lo mismo ir de visita y volver a dormir al hotel que tener que estar allí las 24 horas del día, recibiendo solo agua y protector solar.

Una de las pruebas que se llevan a cabo en 'El conquistador' de RTVE RTVE

La competición dura seis semanas y no hay días de descanso. Cada programa se graba en jornada y media, aproximadamente, y las pruebas, que nunca se ensayan, no se pueden repetir. El equipo de dirección se enfrenta su propio desafío: se trabaja sin guion, tan solo con una escaleta que, casi siempre, salta por los aires. "Hay una estructura lineal a seguir, pero siempre tenemos que tener un plan B, C, D, E, ...", dice Patxi Alonso, hasta casi terminar el abecedario. Alonso, un veterano de la televisión, es el creador y productor ejecutivo del formato y vive con mucha emoción el salto de ETB2 a RTVE. "Cuanto peor, mejor, qué difícil es. Qué difícil es esa delgada línea roja en la que sabes que los tienes que llevar al límite, pero sufro y además me pregunto dónde está el límite. Hay que buscar ese equilibrio".

200 personas 'atrapadas' en Los Haitises trabajan a destajo para que esta nueva entrega sea impactante. Como lo es conocer este lugar, ver trabajar a todo el equipo y observar su entrega, su pasión, su devoción por este formato que transforma a todo el que concursa. El hambre y el agotamiento provocan un cambio emocional en los participantes. Pero no están solos. "Cuando ves que no puedes, y te lo dicen, les miras a los ojos y les dices que sí que pueden. Es cuando sacan el león que llevan dentro, es cuando sale el conquistador", añade Iantzi.