4 morts en un atropellament múltiple a Montmeló

Quatre persones han mort diumenge al vespre després de ser atropellades per un tren de la línia R3 al pas per Montmeló, al Vallès Oriental. Segons Renfe, cap a un quart de nou un grup de 7 persones ha travessat la via en un punt no autoritzat, entre les estacions de Parets del Vallès i Granollers-Canovelles, on hi ha un revolt i la visibilitat és reduïda.

4 de les persones han estat envestides pel tren i les altres 3 que no han estat atropellades han patit una crisi d'angoixa i han estat traslladades lleus a l'Hospital de Mollet del Vallès. En un primer moment els serveis d'emergències han informat que les víctimes mortals eren 3, però finalment un ferit crític amb una aturada cardiorespiratòria també ha acabat morint.

Protecció Civil ha posat en alerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat). Arran de l'accident s'han activat nou ambulàncies, un helicòpter i tres psicòlegs del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i set dotacions dels Bombers de la Generalitat. Els Mossos d'Esquadra, que hi han enviat deu dotacions, han obert una investigació per esbrinar-ne les causes.

La línia ha quedat aturada entre Parets del Vallès i Granollers-Canovelles. S'ha establert un servei alternatiu per carretera per donar servei al tram afectat. Segons Adif, els trens de l'R3 circulen entre l'Hospitalet de Llobregat i Parets del Vallès i de Granollers cap al nord, cap a Vic, Ripoll, Puigcerdà i la Tor de Querol.

El tren que ha envestit les persones feia el trajecte entre l'Hospitalet i Vic i portava uns 170 viatgers que no han necessitat atenció sanitària. El comboi s'havia quedat aturat sobre un pont però quan ha rebut autorització ha estat dut fins a l'estació de Granollers-Canovelles, on els passatgers que continuaven el trajecte han pogut pujar a un altre comboi.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, han expressat a les xarxes socials la seva consternació.

L'atropellament ha tingut lloc a prop del Circuit de Catalunya i d'una zona on s'hi celebrava un festival de música techno a l'aire lliure, que és d'on se sospita que provenien les víctimes.